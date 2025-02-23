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Derbi hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de yarın oynanacak olan G.Saray derbisinin hazırlıkları başladı. Anderlecht deplasmanı dönüşünde takıma bir günlük izin veren teknik direktör Jose Mourinho, bugün takımı topladı. Samandıra'nın karla kaplı olması nedeniyle antrenmanı Ülker Stadı'na alan Portekizli çalıştırıcı, burada derbi hazırlıklarına start verdi.
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