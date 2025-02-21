Belçika'da Fener alayı

FENERBAHÇE, Avrupa'da yoluna doludizgin devam ediyor... Playoff aşamasının ilk maçında Anderlecht'i Kadıköy'de konuk eden ve rakibini adeta Ülker Stadı'nın çimlerine gömen sarı-lacivertliler, dün rövanş için Belçika'daydı... İlk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, bu skorun rahatlığıyla Lotto Park'a çıktı. Maç tam da istediğimiz gibi başladı. Dakikalar 4'ü gösterdiğinde Anderlecht savunması hata yaptı. Bu hatayı çok iyi değerlendiren kaptan Edin Dzeko, topu kaptı ardından da son haftaların formda ismi Youssef En-Nesyri'ye bıraktı. Faslı yıldız da golü attı.

HAKEM 7'DE SOYUNMA ODASINA GİRDİ

BU golden sonra tribünlerde olaylar çıktı. Maçın hakemi Scharer, oyuncularla birlikte 7'nci dakikada soyunma odasına gitti. 20 dakika sonra duran oyun kaldığı yerden başladı. Oyun başladıktan 12 dakika sonra ise Anderlecht savunmasının yaptığı hatayı bu kez biz yaptık ve Vasquez'in attığı golle maça yeniden denge geldi. İkinci yarının başında Vazquez, Anderlecht'i öne geçirdi. Bu golden 8 dakika sonra ise Yusuf Akçiçek çok şık bir kafa vuruşuyla beraberliği sağladı. Kalan dakikalarda gol olmayınca maç 2-2 bitti, Fenerbahçe turu geçti ve Galatasaray derbisine moralli çıkacak.

İKİSİ ZORUNLU 5 DEĞİŞİKLİK

MOURİNHO, Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2'si zorunlu 5 değişikliğe gitti. Levent Mercan ve Oğuz Aydın'ı UEFA listesinde bulunmamaları nedeniyle oynatamazken Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür ve Talisca'yı, yedek soyundurdu. Bu isimlerin yerine Yusuf Akçiçek, Samuel, Szymanski, Kostic ve Dzeko ilk 11'de yer aldı.

JOSE ROTASYON YAPMADI

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht karşısında rotasyona gitmedi. Deneyimli teknik adam, ilk maçta alınan 3-0'lık skora rağmen elindeki oyunculardan daha fazla forma şansı bulanları sahaya sürdü. Fenerbahçe, pazartesi günü lider Galatasaray ile deplasmanda dev derbide karşı karşıya gelecek.

ŞEF STOPER SKRİNİAR SKOR SİFTAHINI YAPTI

BELÇİKA'DA Fenerbahçe'nin 2. golüne stoperler damga vurdu. 63. dakikada Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Milan Skriniar'ın kafayla kaleye paralel gönderdiği topa Yusuf kafayla dokundu ve ağlara gönderdi. 30 yaşındaki Slovak yıldız stoper, böylece Fenerbahçe formasıyla 6. maçında ilk skor katkısını yaptı.

MERT MÜLDÜR SAKAT SAKAT SAHAYA ÇIKTI

FENERBAHÇE'NİN milli futoblcusu Mert Müldür, Belçika'da büyük bir fedakarlık örneği sergiledi. Mourinho, 25 yaşındaki sağ beki, sakatlığına rağmen kadroya aldığını ve ekstrem bir durum olmadığı sürece oynatmayacağını söyledi. Portekizli hoca, 68. dakikada Osayi-Samuel'in yerine Mert Müldür'ü oyuna aldı.

BELÇİKA'DA 5 EKSİK

FENERBAHÇE, Anderlecht karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı- lacivertlilerd sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Djiku ile gribal enfeksiyon geçiren Saint-Maximin kadroda yer almadı. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan kaleci Livakovic de forma giyemedi.

OSAYİ DE CEZALI

FENERBAHÇE, Anderlecht rövanşında turu geçti ama iki oyuncusunu kaybetti. Sarı-lacivertlilerde kart sınırındaki Fred'in ardından Osayi-Samuel de sarıya takıldı. 53. dakikada Huerta'ya faul yapan 27 yaşındaki Nijeryalı sağ bek, sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Tecrübeli savunmacı, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde son 16 turunda oynayacağı ilk maçta forma giyemeyecek.

NE YAPTIN FRED!

BELÇİKA'DA Anderlecht'i eleyip son 16'ya adını yazdıran Fenerbahçe, Fred'i kaybetti. Karşılaşmanın 45. dakikasında orta sahada rakibine faul yapan kart sınırındaki 31 yaşındaki Brezilyalı maestro, sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Tecrübeli yıldız, sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi'nde son 16 turunda oynayacağı ilk maçta forma giyemeyecek.

ALTYAPIDAN 3 İSİM

BELÇİKA'YA 5 eksikle gelen Fenerbahçe, kadrosunu altyapıdan takviye etmek zorunda kaldı. Sarı- lacivertliler, Anderlecht karşısında altyapıdan 3 ismi kadroya dahil etti. Temsilcimizde 18 yaşındaki genç oyunculardan kaleci Engin Can Biterge, kanat Yiğit Ekiz ve orta saha Şükür Toğrak, Anderlecht maçında yedek kulübesinde yer aldı.

SAVAŞTAN ÇIKTIK

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Mourinho, Belçika'da yaşadıkları olaylara isyan etti ve böyle bir ortamda buradan turla çıktıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Portekizli teknik adam, "Biz buraya futbol oynamaya geldik ancak tribünde çıkan olaylar ve kalecimiz İrfan Can'a atılan yabancı maddeler futbolu sahanın dışına çıkardı. Böyle bir ortamda son 16'ya kaldığımız için çok mutluyuz. G.Saray'la oynayacağımız derbi öncesinde büyük bir moral kazandık" dedi.

ÇOK ZORLUK YAŞADIK

MOURİNHO, Anderlecht maçından önce yaptığı açıklamada, çok zorluklar yaşadıklarını vurguladı. Portekizli hoca, "Takım çok zorluklar yaşadı. Belki takım daha birbirine bağlıdır ama önümüzdeki periyotta her maç önemli" dedi.