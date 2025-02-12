TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko için flaş karar! Sözleşmesi...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak takımın tecrübeli golcüsü Edin Dzeko'nun geleceği hakkında kritik karar geldi. İşte detaylar...
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Öte yandan yoğun maç trafiğine rağmen Edin Dzeko'nun Anderlecht maçında da dinlendirilmeyip ilk 11'de sahaya sürüleceği Milliyet'teki haberde yer aldı.
Bu arada haberde Fenerbahçe'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dzeko ile yeni kontrat görüşmelerine başladığı belirtildi.
Bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkıp 2165 dakika süre alan Edin Dzeko, 18 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.
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