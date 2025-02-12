TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko için flaş karar! Sözleşmesi...

Öte yandan yoğun maç trafiğine rağmen Edin Dzeko'nun Anderlecht maçında da dinlendirilmeyip ilk 11'de sahaya sürüleceği Milliyet'teki haberde yer aldı.

Bu arada haberde Fenerbahçe'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dzeko ile yeni kontrat görüşmelerine başladığı belirtildi.