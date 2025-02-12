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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko için flaş karar! Sözleşmesi...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko için flaş karar! Sözleşmesi...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak takımın tecrübeli golcüsü Edin Dzeko'nun geleceği hakkında kritik karar geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 11:56
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko için flaş karar! Sözleşmesi...

Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki yıldızı Edin Dzeko performansıyla büyülemeye devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko için flaş karar! Sözleşmesi...

Jose Mourinho'nun siteminin kilit parçası haline gelen Edin Dzeko, çift forvetli sistemde sık sık oyun kurucu pozisyonu alıp bağlantı oyununa dahil oluyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko için flaş karar! Sözleşmesi...

Edin Dzeko'nun ileri uçtaki hareketli oyunu defans hatlarını da bozarken, sarı-lacivertliler böylece ön alanda aradığı boşluğu da bulmuş oluyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko için flaş karar! Sözleşmesi...

Öte yandan yoğun maç trafiğine rağmen Edin Dzeko'nun Anderlecht maçında da dinlendirilmeyip ilk 11'de sahaya sürüleceği Milliyet'teki haberde yer aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko için flaş karar! Sözleşmesi...

Bu arada haberde Fenerbahçe'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dzeko ile yeni kontrat görüşmelerine başladığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko için flaş karar! Sözleşmesi...

Bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkıp 2165 dakika süre alan Edin Dzeko, 18 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

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