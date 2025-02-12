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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler | UEFA Avrupa Ligi

Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile Anderlecht kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 13:44 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 14:10
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Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler | UEFA Avrupa Ligi

Fenerbahçe - Anderlecht maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Temsilcimiz Fenerbahçe ile Anderlecht kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Anderlecht maçı 13 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

İrfan Can, Mert, Skriniar, Çağlar, Kostic, Osayi-Samuel, Fred, Szymanski, Talisca, Dzeko, En-Nesyri,

👉FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI CANLI İZLE👈

ASpor CANLI YAYIN

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