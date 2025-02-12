Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler | UEFA Avrupa Ligi

Fenerbahçe - Anderlecht maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Temsilcimiz Fenerbahçe ile Anderlecht kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Anderlecht maçı 13 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

İrfan Can, Mert, Skriniar, Çağlar, Kostic, Osayi-Samuel, Fred, Szymanski, Talisca, Dzeko, En-Nesyri,

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