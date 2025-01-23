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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye transfer vetosu! İtalyanlardan izin çıkmadı

Fenerbahçe'ye transfer vetosu! İtalyanlardan izin çıkmadı

Ara transferde bombaları bir bir patlatan Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milan'da danışmanlık görevinde bulunan Zlatan Ibrahimovic'in, sarı lacivertlilerin gerçekleştirmek üzere olduğu o transfere engel olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 16:09
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Fenerbahçe'ye transfer vetosu! İtalyanlardan izin çıkmadı

Ara transfer döneminin en hızlı takımı konumunda olan Fenerbahçe hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye transfer vetosu! İtalyanlardan izin çıkmadı

Sarı lacivertliler transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Fenerbahçe'ye transfer vetosu! İtalyanlardan izin çıkmadı

Kanarya, Aston Villa'dan Diego Carlos ve PSG'den Milan Skriniar'ı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'ye transfer vetosu! İtalyanlardan izin çıkmadı

Öte yandan Fenerbahçe'nin transfer gündemine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'ye transfer vetosu! İtalyanlardan izin çıkmadı

Futbol camiasının en önemli isimlerden Zlatan Ibrahimovic'in, sarı lacivertlilerin transferine engel olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'ye transfer vetosu! İtalyanlardan izin çıkmadı

Konuya dair flaş haberi ise İtalyan basını duyurdu.

Fenerbahçe'ye transfer vetosu! İtalyanlardan izin çıkmadı

İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'ye transfer vetosu! İtalyanlardan izin çıkmadı

ZLATAN İZİN VERMEDİ!

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün La Repubblica'dan derlediği habere göre; Strahinja Pavlovic'in, Fenerbahçe'ye transferine Milan kulübüne danışmanlık yapan Zlatan Ibrahimovic engel oldu.

Fenerbahçe'ye transfer vetosu! İtalyanlardan izin çıkmadı

Fenerbahçe'nin, Sırp stoper için Milan'a 20 milyon Dolar ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'ye transfer vetosu! İtalyanlardan izin çıkmadı

Ancak Pavlovic'in, sarı lacivertlilere 'hayır' demesinin arkasında Zlatan'ın olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'ye transfer vetosu! İtalyanlardan izin çıkmadı

Zlatan'ın, Pavlovic'in potansiyeline herkesten daha fazla inandığı ve ayrılmasını istemediği vurgulandı.

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