Fenerbahçe'ye transfer vetosu! İtalyanlardan izin çıkmadı
Ara transferde bombaları bir bir patlatan Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milan'da danışmanlık görevinde bulunan Zlatan Ibrahimovic'in, sarı lacivertlilerin gerçekleştirmek üzere olduğu o transfere engel olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Öte yandan Fenerbahçe'nin transfer gündemine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Futbol camiasının en önemli isimlerden Zlatan Ibrahimovic'in, sarı lacivertlilerin transferine engel olduğu öğrenildi.
Konuya dair flaş haberi ise İtalyan basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
ZLATAN İZİN VERMEDİ!
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün La Repubblica'dan derlediği habere göre; Strahinja Pavlovic'in, Fenerbahçe'ye transferine Milan kulübüne danışmanlık yapan Zlatan Ibrahimovic engel oldu.
Fenerbahçe'nin, Sırp stoper için Milan'a 20 milyon Dolar ödemeye hazır olduğu kaydedildi.
Ancak Pavlovic'in, sarı lacivertlilere 'hayır' demesinin arkasında Zlatan'ın olduğu aktarıldı.
Zlatan'ın, Pavlovic'in potansiyeline herkesten daha fazla inandığı ve ayrılmasını istemediği vurgulandı.
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