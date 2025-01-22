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Haberler Fenerbahçe Talisca’da son

Talisca’da son

F.Bahçe’nin uzun süredir transferi için uğraştığı Brezilyalı’da artık sona gelindi. Sambacı en kısa sürede Türkiye’de olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Talisca’da son

F.Bahçe'de transfer süreci uzayan Talisca bir an önce Türkiye'ye getirilecek. F.Bahçe'ye katılacağı için kulübüyle maçlara çıkmayan ve form durumu da her geçen gün düşen Brezilyalı yıldızın bir an önce gelmesi için süreç yakından takip ediliyor. Ancak kulübü Al-Nassr ile alacakları konusunda orta yol bulamadığı için gelmek istediği F.Bahçe'ye katılması geciken Talisca tüm işlerini bu hafta içerisinde hallediyor.

SADECE MAAŞ!

Süreci sonlandırdıktan sonra imza atmak için Türkiye'ye gelecek olan Sambacı, takımıyla çalışmalara start verecek. Kiralık olarak gelmesi beklenen 30 yaşındaki futbolcunun bir aksilik olmazsa en geç gelecek hafta İstanbul'da olacağı tahmin ediliyor. Transferde kiralama ücreti ödemeyecek olan sarı-lacivertliler oyuncunun maaşının 5 milyon Euro'luk kısmını ödeyecek.

Bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 10 maça çıkan Talisca, 6 kez gol sevinci yaşadı.

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