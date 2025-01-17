TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'e sürpriz talip! O ülkeye geri dönüyor
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği büyük merak konusu haline gelen Cengiz Ünder ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcuya sürpriz bir talip çıktı. İşte haberin detayları...
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Cengiz Ünder'e İtalyan ekibi Torino talip oldu.
Serie A ekibinin yıldız oyuncu için Fenerbahçe'yle görüşmelere başladığı belirtildi.
Cengiz'i Torino'nun kiralık olarak istediği öğrenilirken, sarı-lacivertliler, sözleşmeye zorunlu satın alma maddesi koydurmak istiyor.
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