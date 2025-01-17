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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'e sürpriz talip! O ülkeye geri dönüyor

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'e sürpriz talip! O ülkeye geri dönüyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği büyük merak konusu haline gelen Cengiz Ünder ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcuya sürpriz bir talip çıktı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 09:08
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'e sürpriz talip! O ülkeye geri dönüyor

Cengiz Ünder geçen sezonun yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye çok büyük umutlarla transfer olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'e sürpriz talip! O ülkeye geri dönüyor

Kanarya'da ilk oynadığı maçlarda taraftarları bir hayli heyecanlandıran futbolcu için işler daha sonrasında yolunda gitmedi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'e sürpriz talip! O ülkeye geri dönüyor

Gerek yaşadığı sakatlıklar gerek formsuz durumu nedeniyle Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan oyuncuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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