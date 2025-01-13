TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe savunmasına gençlik aşısı: Abdulai Juma Bah!
Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, ara transfer döneminin başlaması ile birlikte sakatlıklar ve ayrılıklar ile mücadele eden savunma hattını güçlendirmek için kollarını sıvadı. Sarı lacivertliler, La Liga'da kiralık olarak forma giyen ve yeteneği ile kısa süre içerisinde fırıncılıktan futbolculuğa uzanan Abdulai Juma Bah için devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu doğrultuda yönetime transfer listesini ileten Jose Mourinho, radarına Avrupa'da kendinden söz ettiren ve büyük potensiyeli olduğu belirtilen genç stoperi aldı.
Bu isim şu anda La Liga ekiplerinden Real Valladolid'de kiralık olarak forma giyen Abdulai Juma Bah.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin El Desmarque'den derlediği habere göre Fenerbahçe, Juma Bah'ı kadrosuna katmak istiyor.
18 yaşındaki stoper, 26 Ağustos tarihinde Sierra Leone'nin AIK Freetong ekibinden Valladolid'e 1 milyon euro karşılığında kiralandı.
FIRINCILIKTAN FUTBOLCULUĞA
Fırıncı bir babanın oğlu olan Bah'ın Batı Afrika'daki hayatı, gece 4'te kalkıp fırına odun taşıyarak ailesine destek sağlamakla ve çamur sahada çıplak ayaklarla futbol oynamakla geçiyordu.
18 yaşındaki savunmacı 1.95 boyunun yanı sıra atletik ve sert oyun tarzı ile beğenileri toplamayı başardı.
Haberde ayrıca Juma Bah'ın kış döneminde daha büyük bir kulüp bularak ayrılmayı hedeflediği belirtildi.
DİĞER