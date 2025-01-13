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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe savunmasına gençlik aşısı: Abdulai Juma Bah!

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe savunmasına gençlik aşısı: Abdulai Juma Bah!

Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, ara transfer döneminin başlaması ile birlikte sakatlıklar ve ayrılıklar ile mücadele eden savunma hattını güçlendirmek için kollarını sıvadı. Sarı lacivertliler, La Liga'da kiralık olarak forma giyen ve yeteneği ile kısa süre içerisinde fırıncılıktan futbolculuğa uzanan Abdulai Juma Bah için devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 10:08
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe savunmasına gençlik aşısı: Abdulai Juma Bah!

Galatasaray'ın maç eksiği ile 11 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de gündem, savunmaya yapılacak takviyeler...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe savunmasına gençlik aşısı: Abdulai Juma Bah!

Önce 2-2 beraberlik ile sonuçlanan Samsunspor maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin sahalardan 6-8 ay uzak kalacağı açıklandı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe savunmasına gençlik aşısı: Abdulai Juma Bah!

Ardından Rodrigo Becao'nun da Başakşehir maçında sakatlanarak sezonu kapatması sarı lacivertlileri zora soktu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe savunmasına gençlik aşısı: Abdulai Juma Bah!

Bu doğrultuda yönetime transfer listesini ileten Jose Mourinho, radarına Avrupa'da kendinden söz ettiren ve büyük potensiyeli olduğu belirtilen genç stoperi aldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe savunmasına gençlik aşısı: Abdulai Juma Bah!

Bu isim şu anda La Liga ekiplerinden Real Valladolid'de kiralık olarak forma giyen Abdulai Juma Bah.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe savunmasına gençlik aşısı: Abdulai Juma Bah!

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin El Desmarque'den derlediği habere göre Fenerbahçe, Juma Bah'ı kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe savunmasına gençlik aşısı: Abdulai Juma Bah!

18 yaşındaki stoper, 26 Ağustos tarihinde Sierra Leone'nin AIK Freetong ekibinden Valladolid'e 1 milyon euro karşılığında kiralandı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe savunmasına gençlik aşısı: Abdulai Juma Bah!

FIRINCILIKTAN FUTBOLCULUĞA

Fırıncı bir babanın oğlu olan Bah'ın Batı Afrika'daki hayatı, gece 4'te kalkıp fırına odun taşıyarak ailesine destek sağlamakla ve çamur sahada çıplak ayaklarla futbol oynamakla geçiyordu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe savunmasına gençlik aşısı: Abdulai Juma Bah!

18 yaşındaki savunmacı 1.95 boyunun yanı sıra atletik ve sert oyun tarzı ile beğenileri toplamayı başardı.

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