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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Tümosan Konyaspor maçı hazırlıkları tamam

Fenerbahçe'de Tümosan Konyaspor maçı hazırlıkları tamam

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Tümosan Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 15:07
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Fenerbahçe'de Tümosan Konyaspor maçı hazırlıkları tamam

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Tümosan Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan ekip, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Tümosan Konyaspor maçının hazırlıklarını bu antrenmanla tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün akşam saatlerinde Konya'ya gidecek.

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