Fenerbahçe'de Tümosan Konyaspor maçı hazırlıkları tamam

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Tümosan Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan ekip, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Tümosan Konyaspor maçının hazırlıklarını bu antrenmanla tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün akşam saatlerinde Konya'ya gidecek.