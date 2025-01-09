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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko yolcu! İşte gideceği takım ve alacağı teklif

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko yolcu! İşte gideceği takım ve alacağı teklif

Fenerbahçe'nin sevilen yıldız isimlerinden Edin Dzeko ile ilgili gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Hırvat basını başta olmak üzere çeşitli kaynaklardan servis edilen haberde Dzeko'nun sezon sonu gideceği takım ve kendisine sunulacak teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 10:47 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 11:00
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko yolcu! İşte gideceği takım ve alacağı teklif

Fenerbahçe'de sevilen isimlerden Edin Dzeko ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko yolcu! İşte gideceği takım ve alacağı teklif

38 yaşındaki futbolcuya yeni bir sözleşme sunulmayacağı ve Bosna Hersekli yıldızın sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı açıklandı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko yolcu! İşte gideceği takım ve alacağı teklif

Sarı lacivertli yönetim, Dzeko'ya Ocak ayından itibaren takım bulmak için görüşmelere başlayabileceğini iletti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko yolcu! İşte gideceği takım ve alacağı teklif

Henüz emekli olmayı düşünmeyen deneyimli santrfora talip olan ilk takım ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko yolcu! İşte gideceği takım ve alacağı teklif

İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Hırvat basınından derlediği o haber...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko yolcu! İşte gideceği takım ve alacağı teklif

Hırvatistan SuperSport HNL Ligi'nde mücadele eden Hajduk Split, Dzeko için teklif sunmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko yolcu! İşte gideceği takım ve alacağı teklif

Teklifin 1+1 yıllık olması ve 2 milyon Euro maaş beraberinde sunulması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko yolcu! İşte gideceği takım ve alacağı teklif

Edin Dzeko'nun Teknik Direktör Gennaro Gattusa ve Hajduk'un Hırvat yıldızı Ivan Rakitic ile ilişkisi, transfere sıcak bakmasına sebep oluyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko yolcu! İşte gideceği takım ve alacağı teklif

Ayrıca Dzeko'nun Hırvatistan'da projelerinin bulunduğu ve bunun da kararını etkileyebileceği belirtiliyor.

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