TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko yolcu! İşte gideceği takım ve alacağı teklif
Fenerbahçe'nin sevilen yıldız isimlerinden Edin Dzeko ile ilgili gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Hırvat basını başta olmak üzere çeşitli kaynaklardan servis edilen haberde Dzeko'nun sezon sonu gideceği takım ve kendisine sunulacak teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 10:47 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 11:00
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Henüz emekli olmayı düşünmeyen deneyimli santrfora talip olan ilk takım ortaya çıktı.
İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Hırvat basınından derlediği o haber...
Hırvatistan SuperSport HNL Ligi'nde mücadele eden Hajduk Split, Dzeko için teklif sunmaya hazırlanıyor.
Teklifin 1+1 yıllık olması ve 2 milyon Euro maaş beraberinde sunulması bekleniyor.
Edin Dzeko'nun Teknik Direktör Gennaro Gattusa ve Hajduk'un Hırvat yıldızı Ivan Rakitic ile ilişkisi, transfere sıcak bakmasına sebep oluyor.
Ayrıca Dzeko'nun Hırvatistan'da projelerinin bulunduğu ve bunun da kararını etkileyebileceği belirtiliyor.
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