Fenerbahçe'de Dusan Tadic'ten taraftar tepkisi: Zor anda oyuncuyu ıslıklarsan...

Fenerbahçe'de Dusan Tadic, Hatayspor'a karşı 2-1 alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Tadic, taraftarların maç esnasında sarı lacivertli oyuncuları ıslıklaması ile ilgili konuştu.

"ZOR ANDA OYUNCUYU ISLIKLARSAN..."

Bu çok önemli bir konu. Taraftarları anlamalıyız. 10 yıl boyunca şampiyon olamadık, çok hayal kırıklığı yaşadılar. Dİğer yandan her oyuncuya destek vermeleri çok önemli, çünkü destekleri güç veriyor. Zor anda oyuncuyu ıslıklarsan negatif enerji oluyor. Gol yedikten sonra tepki gelince aklımızı kaybediyoruz, çılgınca şeyler yapmamamız gerekiyor. Daha sakin olmalıyız, hem bizler hem taraftarlar. Birlikte olursak bir şeyler başarabiliriz. Bugüne kadar bizi çok iyi desteklediler. Bir şey diyemeyiz.