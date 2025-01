FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadelede her iki takım da 3 puan için sahaya çıkacak. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde 17. hafta maçında Eyüpspor ile berabere kalan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde yaralarını sarmak istiyor. Göztepe karşısında kazanan Galatasaray ile 11 puana çıkan farkı bir an önce kapatmak isteyen Fenerbahçe, zirve yarışını sürdürmeyi amaçlıyor. Kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor'da kart cezalıları ve sakat oyuncular teknik heyeti düşündürüyor. Adana Demirspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran bordo-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında moral arıyor. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte kritik karşılaşmaya dair öne çıkan detaylar...

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Hatayspor maçı 5 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Hatayspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Çağlar, Djiku, Levent, Amrabat, Fred, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Yiğit Ali, Kamil Ahmet, Abdülkadir, Diack, Rui, Bilal, Funsho, Aboubakar

FENERBAHÇE HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Son 3 lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, puan kayıplarına son vermek istiyor. Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Hatayspor karşısında hata yapmak istemiyor. Kümede kalma mücadelesi veren rakibini etkili oyunla yenmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde 3 puanı alarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE'DE 4 FUTBOLCU KADRODA YOK

Hatayspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de 4 isim kadroda yok. Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde, sakatlıkları devam eden Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Samet Akaydin ve İsmail Yüksek Süper Lig maçında şans bulamayacak.

2 OYUNCU KART SINIRINDA

Hatayspor maçı öncesi Sofyan Amrabat ve Samet Akaydin'ın 3 sarı kartı bulunuyor. Akaydin sakatlığı sebebiyle bordo-beyazlılar karşısında forma giyemeyecek. Saat 19.00'da başlayacak maçta Faslı oyuncu Amrabat ise kart görmesi durumunda, 19. haftada oynanacak Konyaspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

HATAYSPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor'da eksik oyuncuların fazlalığı teknik heyeti düşündürüyor. Adana Demirspor maçında gördükleri sarı kartla Fernandes, Görkem, Calvo ve Recep Burak Yılmaz cezalı duruma düşerken, Cengiz Demir'de direkt kırmızı kart gördü.

RIZA ÇALIMBAY İLE YOLLAR AYRILDI

Süper Lig'de bu sezon zor zamanlar geçiren Hatayspor'da Adana Demirspor maçında alınan 3-1'lik mağlubiyet şok etkisi oluşturdu. Kümede kalma yolunda ağır yara alan bordo-mavililer, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdığını açıkladı. Fenerbahçe maçına Sportif Direktör Yılmaz Bal ile hazırlanan deplasman takımı, mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 9. RANDEVU

Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Hatayspor, 9. randevularına hazırlanıyor. Daha önce oynanan 8 maçta Fenerbahçe yenilgi yüzü görmezken, 7 maçta kazanan taraf oldu. 1 karşılaşma ise golsüz beraberlikle tamamlandı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI FENERBAHÇE

Süper Lig'de oynadı 5 maçta kalesini gole kapatmayı başaran Fenerbahçe, ligin en az gol yiyen takımı durumunda. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde başarılı bir savunma örneği gösteren sarı-lacivertliler, oynadığı 16 maçta 15 gol yedi.

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇININ HAKEMİ OĞUZHAN ÇAKIR OLDU

Fenerbahçe ile Hatayspor arasında oynanacak lig maçının hakemi belli oldu. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Akıncık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe - Hatayspor maçının VAR hakemi Onur Özütoprak oldu.