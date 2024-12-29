FENERBAHÇE HABERLERİ: Almanlar Szymanski'nin peşinde! Transfer tekifi yapıldı
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yıldız ismi Szymanski için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Geçen sezon sergilediği performansdan uzak kalan Polonyalı oyuncuya Alman ekibi resmen talip oldu. İşte Fenerbahçe'ye yapılan teklif... FB SPOR HABERLERİ
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Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerine yoğunlaştı. Sarı-Lacivertli bazı futbolculara transfer teklifleri gelirken, bu isimlerden biri de Sebastian Szymanski oldu.
Takvim'de yer alan habere göre Bundesliga'nın güçlü takımlarından Leipzig'in Polonyalı yıldız için harekete geçtiği ve Fenerbahçe'ye 12 milyon Euro'luk teklif yaptığı belirtildi. Geçtiğimiz sezon da Szymanski için teklifler alan Fenerbahçe, bunları geri çevirmişti.
Sarı-lacivertliler, Polonyalı yıldızı geçtiğimiz sezon başında Rusya Ligi takımlarından Dinamo Moskova'dan 9.7 milyon Euro'ya renklerine bağlamıştı.
Bu sezon 26 karşılaşmada görev alıp 1959 dakika sahada kalan 25 yaşındaki Sebastian Szymanski 2 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.
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