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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Almanlar Szymanski'nin peşinde! Transfer tekifi yapıldı

FENERBAHÇE HABERLERİ: Almanlar Szymanski'nin peşinde! Transfer tekifi yapıldı

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yıldız ismi Szymanski için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Geçen sezon sergilediği performansdan uzak kalan Polonyalı oyuncuya Alman ekibi resmen talip oldu. İşte Fenerbahçe'ye yapılan teklif... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 06:50
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Almanlar Szymanski'nin peşinde! Transfer tekifi yapıldı

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerine yoğunlaştı. Sarı-Lacivertli bazı futbolculara transfer teklifleri gelirken, bu isimlerden biri de Sebastian Szymanski oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Almanlar Szymanski'nin peşinde! Transfer tekifi yapıldı

Takvim'de yer alan habere göre Bundesliga'nın güçlü takımlarından Leipzig'in Polonyalı yıldız için harekete geçtiği ve Fenerbahçe'ye 12 milyon Euro'luk teklif yaptığı belirtildi. Geçtiğimiz sezon da Szymanski için teklifler alan Fenerbahçe, bunları geri çevirmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Almanlar Szymanski'nin peşinde! Transfer tekifi yapıldı

Sarı-lacivertliler, Polonyalı yıldızı geçtiğimiz sezon başında Rusya Ligi takımlarından Dinamo Moskova'dan 9.7 milyon Euro'ya renklerine bağlamıştı.

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