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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dev kapışma! Transferde yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dev kapışma! Transferde yer yerinden oynayacak

Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında başarılı bir süreç geçirmeyi hedefleyen Beşiktaş ve Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren iki kulübün, flaş bir yıldız için karşı karşıya geldikleri öğrenildi. Konuya dair haberi ise ünlü gazeteci Rudy Galetti duyurdu. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 14:57 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 14:57
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Kubilay Açıkgün
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dev kapışma! Transferde yer yerinden oynayacak

Trendyol Süper Lig'in iki dev takımı Beşiktaş ile Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dev kapışma! Transferde yer yerinden oynayacak

Son dönemde çalkantılı süreç geçiren iki takım da ara transfer döneminde iddialı hamleler yapmayı hedefliyor.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dev kapışma! Transferde yer yerinden oynayacak

Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe kadrosuna katacağı yeni isimlerle birlikte sezonun ikinci yarısında daha iyi bir dönem geçirmenin hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dev kapışma! Transferde yer yerinden oynayacak

Bu doğrultuda ezeli rakiplerin transfer gündemine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dev kapışma! Transferde yer yerinden oynayacak

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin tıpkı yazın olduğu gibi transferde yeniden karşı karşıya geldikleri öğrenildi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dev kapışma! Transferde yer yerinden oynayacak

İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dev kapışma! Transferde yer yerinden oynayacak

BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE'NİN ZALEWSKI ISRARI!

Ünlü gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe, Roma forması giyen Nicola Zalewski'nin transferi için tekrardan karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dev kapışma! Transferde yer yerinden oynayacak

Geçtiğimiz yaz yıldız ismi kadrosuna katmak isteyen iki kulübün, ara transferde döneminde yeniden harekete geçtikleri belirtildi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dev kapışma! Transferde yer yerinden oynayacak

Öte yandan haberde; her iki takımın da 22 yaşındaki oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği ve farklı somut adımlar atmayı planladıkları kaydedildi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dev kapışma! Transferde yer yerinden oynayacak

Roma'nın ise sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Polonyalı futbolcudan ara transfer döneminde para kazanmayı amaçladığı vurgulandı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dev kapışma! Transferde yer yerinden oynayacak

BU SEZON 10 MAÇA ÇIKTI!

Nicola Zalewski bu sezon İtalyan ekibinde toplam 10 maçta görev aldı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dev kapışma! Transferde yer yerinden oynayacak

Zalewski bu karşılaşmalarda 2 asistle oynadı.

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