Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dev kapışma! Transferde yer yerinden oynayacak
Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında başarılı bir süreç geçirmeyi hedefleyen Beşiktaş ve Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren iki kulübün, flaş bir yıldız için karşı karşıya geldikleri öğrenildi. Konuya dair haberi ise ünlü gazeteci Rudy Galetti duyurdu. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 14:57 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 14:57
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Bu doğrultuda ezeli rakiplerin transfer gündemine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin tıpkı yazın olduğu gibi transferde yeniden karşı karşıya geldikleri öğrenildi.
İşte ayrıntılar...
BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE'NİN ZALEWSKI ISRARI!
Ünlü gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe, Roma forması giyen Nicola Zalewski'nin transferi için tekrardan karşı karşıya geldi.
Geçtiğimiz yaz yıldız ismi kadrosuna katmak isteyen iki kulübün, ara transferde döneminde yeniden harekete geçtikleri belirtildi.
Öte yandan haberde; her iki takımın da 22 yaşındaki oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği ve farklı somut adımlar atmayı planladıkları kaydedildi.
Roma'nın ise sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Polonyalı futbolcudan ara transfer döneminde para kazanmayı amaçladığı vurgulandı.
BU SEZON 10 MAÇA ÇIKTI!
Nicola Zalewski bu sezon İtalyan ekibinde toplam 10 maçta görev aldı.
Zalewski bu karşılaşmalarda 2 asistle oynadı.
Ülke milli takımında da 27 müsabakaya çıkan Zalewski, 3 gol kaydetti.
Hem kanat hem de bek pozisyonlarında görev alabilen Zalewski'nin, güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
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