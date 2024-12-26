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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Cristian Medina Fenerbahçe'ye gelmeye kararlı! O teklifi reddetti

TRANSFER HABERLERİ | Cristian Medina Fenerbahçe'ye gelmeye kararlı! O teklifi reddetti

Yaz transfer döneminden bu yana Fenerbahçe'nin gündeminde olan Cristian Medina hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Arjantin basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertli ekibe gelebilmek için kulübünde kadro dışı bile kalmayı göze alan Medina'nın son olarak Boca Juniors'a kendisi için gelen o transfer teklifini de kabul etmediği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 13:17
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MEHMET MERT ERENLER
TRANSFER HABERLERİ | Cristian Medina Fenerbahçe'ye gelmeye kararlı! O teklifi reddetti

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük çaba gösterdiği ancak transferi ocak ayına kalan Cristian Medina hakkında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Cristian Medina Fenerbahçe'ye gelmeye kararlı! O teklifi reddetti

Daha önce İspanya ve Güney Amerika basınında Boca Juniors'ın İspanya 2. Ligi ekiplerinden Almeria'nın takım kaptanı Lucas Robertone ile ilgilenmesinin ardından İspanyol ekibinin de Robertone'ye karşılık Arjantin ekibinden Medina'yı talep ettiği yazılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Cristian Medina Fenerbahçe'ye gelmeye kararlı! O teklifi reddetti

TAKASA SICAK BAKMIYOR

Planet Boca Juniors'ın haberine göre Medina, Almeria'nın takas teklifine sıcak bakmıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Cristian Medina Fenerbahçe'ye gelmeye kararlı! O teklifi reddetti

Haberin devamında Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin, Fenerbahçe'nin Medina için yaptığı 10 milyon dolar + bonuslardan oluşan teklifi kabul etse de ödeme koşullarında anlaşılamadığı için genç yıldızın bu sorun çözülene kadar Boca'da kalacağı aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Cristian Medina Fenerbahçe'ye gelmeye kararlı! O teklifi reddetti

F.BAHÇE'YE GELMEYE KARARLI

Medina'nın en büyük arzusunun 2025 yılından itibaren Fenerbahçe'de oynamak olduğu ve Fenerbahçe'nin de yıldız futbolcuyu transfer etmek için mücadeleye geri döneceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Cristian Medina Fenerbahçe'ye gelmeye kararlı! O teklifi reddetti

DAHA GÜÇLÜ BİR TEKLİF YAPACAKLAR

Haberde son olarak Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Medina için güçlü bir teklif daha göndereceği, teklifin halihazırda yapılmış olan teklifle tutar olarak aynı olsa da ödeme koşullarının iyileştirilmiş hali olacağı ve bu şartlar altında Fenerbahçe ile Boca Juniors arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının muhtemel olduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | Cristian Medina Fenerbahçe'ye gelmeye kararlı! O teklifi reddetti

20 Ekim'de oynanan Tigre maçından bu yana, Boca Juniors Teknik Direktörü Fernando Gago tarafından hiçbir maçta şans verilmeyen Medina, 2024 yılında 30 maça çıkarken 3 gol 3 asistlik performans gösterdi.

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