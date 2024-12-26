TRANSFER HABERLERİ | Cristian Medina Fenerbahçe'ye gelmeye kararlı! O teklifi reddetti

Haberin devamında Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin, Fenerbahçe'nin Medina için yaptığı 10 milyon dolar + bonuslardan oluşan teklifi kabul etse de ödeme koşullarında anlaşılamadığı için genç yıldızın bu sorun çözülene kadar Boca'da kalacağı aktarıldı.