TRANSFER HABERLERİ | Cristian Medina Fenerbahçe'ye gelmeye kararlı! O teklifi reddetti
Yaz transfer döneminden bu yana Fenerbahçe'nin gündeminde olan Cristian Medina hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Arjantin basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertli ekibe gelebilmek için kulübünde kadro dışı bile kalmayı göze alan Medina'nın son olarak Boca Juniors'a kendisi için gelen o transfer teklifini de kabul etmediği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Haberin devamında Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin, Fenerbahçe'nin Medina için yaptığı 10 milyon dolar + bonuslardan oluşan teklifi kabul etse de ödeme koşullarında anlaşılamadığı için genç yıldızın bu sorun çözülene kadar Boca'da kalacağı aktarıldı.
F.BAHÇE'YE GELMEYE KARARLI
Medina'nın en büyük arzusunun 2025 yılından itibaren Fenerbahçe'de oynamak olduğu ve Fenerbahçe'nin de yıldız futbolcuyu transfer etmek için mücadeleye geri döneceği belirtildi.
DAHA GÜÇLÜ BİR TEKLİF YAPACAKLAR
Haberde son olarak Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Medina için güçlü bir teklif daha göndereceği, teklifin halihazırda yapılmış olan teklifle tutar olarak aynı olsa da ödeme koşullarının iyileştirilmiş hali olacağı ve bu şartlar altında Fenerbahçe ile Boca Juniors arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının muhtemel olduğu vurgulandı.
20 Ekim'de oynanan Tigre maçından bu yana, Boca Juniors Teknik Direktörü Fernando Gago tarafından hiçbir maçta şans verilmeyen Medina, 2024 yılında 30 maça çıkarken 3 gol 3 asistlik performans gösterdi.
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