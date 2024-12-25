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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den ara transferde yıldız hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'den ara transferde yıldız hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'de, ocak ayı transfer dönemine sayılı günler kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler ara transferde kadrosuna yıldız isimler takviye ederek şampiyonluk yarışına yeniden ortak olmak istiyor. Fenerbahçe için son olarak flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertli ekip o yıldızın durumunu yakından takip ediyor. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 11:58
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Fenerbahçe'den ara transferde yıldız hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'de ara transfer dönemine az bir zaman kala çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'den ara transferde yıldız hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertliler ocak ayında kadrosunu güçlendirerek, ligin ikinci yarısında Galatasaray ile olan aradaki 8 puanlık farkı eritmek ve şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma gelmek istiyor.

Fenerbahçe'den ara transferde yıldız hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Kanarya için son olarak flaş bir transfer iddiası daha gündeme geldi.

Fenerbahçe'den ara transferde yıldız hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

F.BAHÇE'DEN RASHFORD HAMLESİ!

TEAMTalk'un haberine göre Fenerbahçe, Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marcus Rashford ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'den ara transferde yıldız hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Haberde Fenerbahçe'nin henüz Rashford'ın menajeriyle görüşmediği ancak durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'den ara transferde yıldız hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

KİRALIK OLARAK GELEBİLİR

Haberde ayrıca 27 yaşındaki yıldızın maaşı ve bonservis ücreti Fenerbahçe için çok pahalı olacağından sarı-lacivertli ekip için satın alma opsiyonlu bir kiralamanın tercih edilebilir olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe'den ara transferde yıldız hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

ÖNCELİK TALISCA'DA

Son olarak haberde Manchester United'ın Rashford'ın maaşının bir kısmını ödemeyi kabul ederse önümüzdeki ay bir anlaşmanın gerçekleşebileceği ancak Fenerbahçe'nin şu anki ana odağının Anderson Talica transferini tamamlamak olduğu yazıldı.

Fenerbahçe'den ara transferde yıldız hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Manchester United ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Marcus Rashford'ın güncel piyasa değeri 55 milyon euro.

Fenerbahçe'den ara transferde yıldız hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

İngiliz yıldız, yeni sezonda takımı ile 24 maçta 7 gol 3 asistlik performans gösterdi.

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