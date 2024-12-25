Fenerbahçe'den ara transferde yıldız hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu
Fenerbahçe'de, ocak ayı transfer dönemine sayılı günler kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler ara transferde kadrosuna yıldız isimler takviye ederek şampiyonluk yarışına yeniden ortak olmak istiyor. Fenerbahçe için son olarak flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertli ekip o yıldızın durumunu yakından takip ediyor. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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F.BAHÇE'DEN RASHFORD HAMLESİ!
TEAMTalk'un haberine göre Fenerbahçe, Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marcus Rashford ile ilgileniyor.
Haberde Fenerbahçe'nin henüz Rashford'ın menajeriyle görüşmediği ancak durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
KİRALIK OLARAK GELEBİLİR
Haberde ayrıca 27 yaşındaki yıldızın maaşı ve bonservis ücreti Fenerbahçe için çok pahalı olacağından sarı-lacivertli ekip için satın alma opsiyonlu bir kiralamanın tercih edilebilir olduğu vurgulandı.
ÖNCELİK TALISCA'DA
Son olarak haberde Manchester United'ın Rashford'ın maaşının bir kısmını ödemeyi kabul ederse önümüzdeki ay bir anlaşmanın gerçekleşebileceği ancak Fenerbahçe'nin şu anki ana odağının Anderson Talica transferini tamamlamak olduğu yazıldı.
Manchester United ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Marcus Rashford'ın güncel piyasa değeri 55 milyon euro.
İngiliz yıldız, yeni sezonda takımı ile 24 maçta 7 gol 3 asistlik performans gösterdi.
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