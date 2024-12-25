Fenerbahçe'den ara transferde yıldız hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'de ara transfer dönemine az bir zaman kala çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-lacivertliler ocak ayında kadrosunu güçlendirerek, ligin ikinci yarısında Galatasaray ile olan aradaki 8 puanlık farkı eritmek ve şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma gelmek istiyor.