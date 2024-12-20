Eyüpspor 1-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kanarya zirve yarışında yara aldı!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertliler deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Eyüpspor 26. dakikada Ahmed Kutucu ile öne geçti.

İlk yarının son dakikasalarında sarı lacivertliler En-Nesyri ile skoru dengeledi ve karşılaşma bu skorla noktalandı.

Fenerbahçe puanını 36 yaptı. Eyüpspor ise 27 puana yükseldi.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT İLK KEZ

Fenerbahçe'nin tecrübeli İrfan Can Eğribayat, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada forma giydi.

Sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan deneyimli eldiven, Dominik Livakovic'in yokluğunda müsabakaya ilk 11'de başladı.

EMRE MOR ESKİ TAKIMINA KARŞI FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin sezon başı Eyüpspor'a kiraladığı oyuncusu Emre Mor, 78'inci dakikada Dorukhan Toköz'ün yerine oyuna dahil oldu. Emre Mor, eski takımına rakip oldu.

İSMAİL YÜKSEK DALYA YAPTI

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, 82'nci dakikada Dusan Tadic'in yerine oyuna girerek Fenerbahçe formasıyla 100'üncü maçına çıktı.

6 EKSİK

Fenerbahçe, ikas Eyüpspor karşısında 6 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'ın yanı sıra takımla çalışmalara başlamasına karşın henüz hazır olmayan Mert Hakan Yandaş takımını yalnız bıraktı.

Bartuğ Elmaz ise teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

SAMET AKAYDIN KADRODA

Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Samet Akaydın, ikas Eyüpspor müsabakasında kadroya dahil edildi.

Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Athletic Bilbao takımıyla oynadığı karşılaşmada yaptığı hatayla tribünlerin tepkisini çeken Samet, RAMS Başakşehir müsabakasının kadrosunda dahil edilmemişti.

Söz konusu müsabakadan sonra oyuncusunu koruyacağını açıklayan Jose Mourinho, savunmada Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin yokluğunda oyuncusunu kadroya aldı.

TADİC SOL KANADA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcusu Dusan Tadic, ikas Eyüpspor karşısında müsabakaya sol kanatta başladı.

Geçtiğimiz sezon sol açık pozisyonundan etkili bir performans sergileyen 36 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise daha çok sağ kanatta görevlendirilmişti.

Geçtiğimiz haftalarda 2 karşılaşmada forvet arkası pozisyonunda da forma giyen Tadic, bu müsabakaya ise eski görev yerinde başladı.