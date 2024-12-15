FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da ortalık karıştı Ali Koç ve Jose Mourinho....
Son dakika spor haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde alınan 2-0'lık A. Bilbao maçı sonrası Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç'un tesislerde yapmış olduğu toplantı sonrası Jose Mourinho ile gerilim yaşandığı iddia edildi. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Burada oyunculara seslendi ve "Kaybedilmiş bir şey yok" diyerek takıma özgüven aşıladı. Bu toplantıyla ilgili detaylara Takvim Gazetesi detaylara ulaştı...
ŞAMPİYONLUK GİDİYOR!
Portekizli hoca, başkan Koç'a karşı çıkarken "Burada toplantıyı sadece ben yaparım" şeklinde konuştu.
Bunun üzerine Ali Koç, Mourinho'ya "Şampiyonluk gidiyor! Takımın gidişatı kötü. Ligde ve Avrupa'da kötü sonuçlar aldık. Bu toplantıyı yapmak zorundayım" dedi.
Sonrasında ise Ali Koç toplantıyı gerçekleştirdi. Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin toplantı fotoğraflarında yer almadı.
Ancak Sarı-Lacivertli kulüp, sanki teknik direktör toplantıda yer almış gibi davrandı. Fenerbahçe yönetimi ve Mourinho arasındaki gerilim Athletic Bilbao maçından sonra tavan yapmıştı.
DİĞER