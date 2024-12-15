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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da ortalık karıştı Ali Koç ve Jose Mourinho....

FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da ortalık karıştı Ali Koç ve Jose Mourinho....

Son dakika spor haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde alınan 2-0'lık A. Bilbao maçı sonrası Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç'un tesislerde yapmış olduğu toplantı sonrası Jose Mourinho ile gerilim yaşandığı iddia edildi. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 15:08
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da ortalık karıştı Ali Koç ve Jose Mourinho....

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş ve Athletic Bilbao yenilgileri sonrası önceki gün Samandıra'da futbolcularla bir araya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da ortalık karıştı Ali Koç ve Jose Mourinho....

Burada oyunculara seslendi ve "Kaybedilmiş bir şey yok" diyerek takıma özgüven aşıladı. Bu toplantıyla ilgili detaylara Takvim Gazetesi detaylara ulaştı...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da ortalık karıştı Ali Koç ve Jose Mourinho....

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un toplantı talebi teknik direktör Jose Mourinho'yu bir hayli kızdırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da ortalık karıştı Ali Koç ve Jose Mourinho....

ŞAMPİYONLUK GİDİYOR!

Portekizli hoca, başkan Koç'a karşı çıkarken "Burada toplantıyı sadece ben yaparım" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da ortalık karıştı Ali Koç ve Jose Mourinho....

Bunun üzerine Ali Koç, Mourinho'ya "Şampiyonluk gidiyor! Takımın gidişatı kötü. Ligde ve Avrupa'da kötü sonuçlar aldık. Bu toplantıyı yapmak zorundayım" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da ortalık karıştı Ali Koç ve Jose Mourinho....

Sonrasında ise Ali Koç toplantıyı gerçekleştirdi. Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin toplantı fotoğraflarında yer almadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da ortalık karıştı Ali Koç ve Jose Mourinho....

Ancak Sarı-Lacivertli kulüp, sanki teknik direktör toplantıda yer almış gibi davrandı. Fenerbahçe yönetimi ve Mourinho arasındaki gerilim Athletic Bilbao maçından sonra tavan yapmıştı.

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