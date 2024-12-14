Fenerbahçe'de Başakşehir karşısında hedef 3 puan! İşte muhtemel 11'ler
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Sarı-lacivertliler hem Beşiktaş hem de Bilbao karşısında alınan mağlubiyetin ardından 3 puan alıp taraftarlarıyla barışmak istiyor. İşte Jose Mourinho'nun Başakşehir maçı muhtemel 11'i...
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Sarı-lacivertlilerde Djiku kart cezası nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.
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