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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Başakşehir karşısında hedef 3 puan! İşte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe'de Başakşehir karşısında hedef 3 puan! İşte muhtemel 11'ler

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Sarı-lacivertliler hem Beşiktaş hem de Bilbao karşısında alınan mağlubiyetin ardından 3 puan alıp taraftarlarıyla barışmak istiyor. İşte Jose Mourinho'nun Başakşehir maçı muhtemel 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 10:40
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Fenerbahçe'de Başakşehir karşısında hedef 3 puan! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'de 16. haftada Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Mücadele pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe'de Başakşehir karşısında hedef 3 puan! İşte muhtemel 11'ler

Sarı-lacivertlilerde Djiku kart cezası nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Başakşehir karşısında hedef 3 puan! İşte muhtemel 11'ler

İŞTE F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ📰

Fenerbahçe'de Başakşehir karşısında hedef 3 puan! İşte muhtemel 11'ler

LIVAKOVIC

Fenerbahçe'de Başakşehir karşısında hedef 3 puan! İşte muhtemel 11'ler

OSAYI

Fenerbahçe'de Başakşehir karşısında hedef 3 puan! İşte muhtemel 11'ler

BECAO

Fenerbahçe'de Başakşehir karşısında hedef 3 puan! İşte muhtemel 11'ler

ÇAĞLAR

Fenerbahçe'de Başakşehir karşısında hedef 3 puan! İşte muhtemel 11'ler

KOSTIC

Fenerbahçe'de Başakşehir karşısında hedef 3 puan! İşte muhtemel 11'ler

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Fenerbahçe'de Başakşehir karşısında hedef 3 puan! İşte muhtemel 11'ler

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Fenerbahçe'de Başakşehir karşısında hedef 3 puan! İşte muhtemel 11'ler

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Fenerbahçe'de Başakşehir karşısında hedef 3 puan! İşte muhtemel 11'ler

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