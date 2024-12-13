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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Samet Akaydin için flaş karar!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Samet Akaydin için flaş karar!

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao maçında yaptığı hata ile büyük tepki çeken Samet Akaydin için flaş karar alındı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 09:21
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Samet Akaydin için flaş karar!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Samet Akaydin için flaş karar!

Sarı-lacivertliler rakibine 2-0'lık skorla mağlup oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Samet Akaydin için flaş karar!

Karşılaşmada özellikle Samet Akaydin'in 5. dakikada savunmada yaptığı hata nedeniyle yenilen gol gündeme oturdu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Samet Akaydin için flaş karar!

Futbolcuya bu hatasının ardından sarı-lacivertli tribünlerden büyük tepki gelmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Samet Akaydin için flaş karar!

Son olarak oyuncuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Samet Akaydin için flaş karar!

Athletic maçında yaptığı hata sonrasında ağır eleştiriler alan Samet, Başakşehir mücadelesinde olmayacak.

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