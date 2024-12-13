TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Samet Akaydin için flaş karar!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibine 2-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmada özellikle Samet Akaydin'in 5. dakikada savunmada yaptığı hata nedeniyle yenilen gol gündeme oturdu. Futbolcuya bu hatasının ardından sarı-lacivertli tribünlerden büyük tepki gelmişti. Son olarak oyuncuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Athletic maçında yaptığı hata sonrasında ağır eleştiriler alan Samet, Başakşehir mücadelesinde olmayacak. DEVRE ARASINDA YOLLAR AYRILABİLİR! Samet'in devre arasında gönderilebileceği konuşulmaya başlandı.