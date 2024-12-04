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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 16:34
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Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yaptığı çift kale maçlarla tamamladı. Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

İdmanda Mert Hakan Yandaş bireysel çalışma yaparken, sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü takımla birlikte çalıştı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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