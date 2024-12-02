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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı: Oğuz Aydın!

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı: Oğuz Aydın!

Fenerbahçe'nin yetenekli oyuncusu Oğuz Aydın son zamanlardaki performansıyla adından sıkça söz ettirmeye başladı. 24 yaşındaki futbolcu, ilk 11'de çıktığı son 2 karşılaşmada 3 gol 1 asistlik katkısıyla fark yaratan isim oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 20:29
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Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı: Oğuz Aydın!

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Oğuz Aydın, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Kayserispor mücadelesinde de ilk 11'de sahaya çıkmış ve 2 gol 1 asistle galibiyetin mimarı olmuştu.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun 14. haftada oynanan Gaziantep FK maçında da kendisini ilk 11'de sahaya sürmesini henüz 3. dakikada attığı golle çok iyi değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'dan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Oğuz Aydın, geçen sezon lig maçlarında 13 gol 7 asistlik performans sergilemişti.

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