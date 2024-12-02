Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Oğuz Aydın, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Kayserispor mücadelesinde de ilk 11'de sahaya çıkmış ve 2 gol 1 asistle galibiyetin mimarı olmuştu.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun 14. haftada oynanan Gaziantep FK maçında da kendisini ilk 11'de sahaya sürmesini henüz 3. dakikada attığı golle çok iyi değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'dan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Oğuz Aydın, geçen sezon lig maçlarında 13 gol 7 asistlik performans sergilemişti.