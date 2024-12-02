Fenerbahçe'de Edin Dzeko: Kazandık ama...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup ederken karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE DZEKO'NUN SÖZLERİ:

Kazanınca aslında herkes 3 puanı görür, en önemlisi budur. Genel olarak konuşacak olursak performansımızdan mutlu olmamalıyız. İlk 15 dakika çok iyiydik, gol bulduk, başka bir gol daha atabilirdik. Sonra negatif anlamda başka bir görüntüye döndük. Böyle olunca 1-1 oldu, rakip oyuncular yerde yatıyor, zaman geçiriyor ve işler zorlaşıyor. Kazandık ama geliştirmemiz gereken noktaları geliştirmeliyiz.