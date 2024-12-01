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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den büyük devre arası operasyonu! Üç yıldız hedefte

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den büyük devre arası operasyonu! Üç yıldız hedefte

Fenerbahçe'nin ocak ayında kadrosuna katmak istediği Anderson Talisca, Cristian Medina ve Merih Demiral transferlerinde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya üç yıldızı da bitirerek hem hücum hem de savunma hattını güçlendirmeyi planlıyor. İşte transferde son durum... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den büyük devre arası operasyonu! Üç yıldız hedefte

Ocak ayı transfer dönemi öncesi Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler ara transferde hem hücum hattı hem de savunma bölgesine takviyeler yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den büyük devre arası operasyonu! Üç yıldız hedefte

Bu kapsamda Kanarya'da Anderson Talisca, Cristian Medina ve Merih Demiral isimleri öne çıkıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den büyük devre arası operasyonu! Üç yıldız hedefte

Önceki gün Talisca'yı istediklerini resmen doğrulayan Asbaşkan Acun Ilıcalı; bu konudaki görüşmelerine yoğun bir şekilde devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den büyük devre arası operasyonu! Üç yıldız hedefte

Boca Juniors'ta forma giyen Cristian Medina ve Al Ahli'de oynayan Merih Demiral için de hamlelerin hızlanması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den büyük devre arası operasyonu! Üç yıldız hedefte

TALİSCA GERÇEKLERİ

Talisca transferi ile ilgili sıcak gelişmeler dikkat çekiyor. Talisca, antrenmanlarda olmasına rağmen ligdeki Al-Quadsih ve Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki Al-Gharafa maçlarının kadrosuna alınmamıştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den büyük devre arası operasyonu! Üç yıldız hedefte

Ancak 30 yaşındaki 10 numara, son oynanan Al-Gharafa karşılaşmasının ardından yine idmanlarda takımla çalışmaya devam etti. Yaşanan bu gelişme, "Talisca, Fenerbahçe ile anlaştığı ve ayrılacağı için kadroya alınmıyor" yönündeki iddiaları güçlendirdi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den büyük devre arası operasyonu! Üç yıldız hedefte

Sambacı, el sıkıştığı Fenerbahçe'nin artık Al-Nassr ile anlaşmasını bekliyor. İki kulüp yetkililerinin hemen her gün görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den büyük devre arası operasyonu! Üç yıldız hedefte

Sarı lacivertliler daha önce satın alma opsiyonuyla kiralamayı planladığı yıldız futbolcuyu, 5 milyon euro civarı bir bedelle kadroya katma ihtimalini ön plana çıkardı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den büyük devre arası operasyonu! Üç yıldız hedefte

İKİSİ DE SICAK BAKIYOR

Jose Mourinho'nun da beğendiği iki futbolcu için ocak ayında arka arkaya adımların atılması planlanıyor. Talisca, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Al Nassr ile görüşmeler devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den büyük devre arası operasyonu! Üç yıldız hedefte

Al Ahli'de oynayan Merih Demiral da sarı lacivertlilere geri dönmek istiyor. Fenerbahçe altyapısından çıkan başarılı stoper; 2016'da ayrılmıştı. Ancak her zaman Fenerbahçe'ye olan sevgisini dile getiren milli futbolcuyu taraftarlar da çok beğeniyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den büyük devre arası operasyonu! Üç yıldız hedefte

KADIKÖY'DE MAÇ İZLEDİ

Merih, ailesiyle beraber Kadıköy'de 30 Ağustos'ta Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşmasını izlemeye gelmişti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den büyük devre arası operasyonu! Üç yıldız hedefte

FORMAYI BİLE GİYMİŞTİ

Sezon başında Fenerbahçe'den gelen hediye formayı giyen ve sarı lacivertli kulübe olan sevgisini vurgulayan Merih Demiral, taraftarların da çok beğendiği bir isim.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den büyük devre arası operasyonu! Üç yıldız hedefte

MEDİNA TAKİBİ

Sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Cristian Medina için çalışmalar sürüyor. Boca Juniors'tan ayrılarak Avrupa'da bir kulüpte oynamak isteyen 22 yaşındaki genç orta sahayı Portekiz'den Porto da takip ediyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den büyük devre arası operasyonu! Üç yıldız hedefte

Aynı şekilde Fenerbahçe de son 4 aydır hem Boca Juniors hem de Medina tarafıyla görüşmelerini sürdürüyor. Arjantin kulübü Boca Juniors ile kontratı 2027'de bitecek olan yıldız futbolcu karar vermek için ocak ayını bekliyor.

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