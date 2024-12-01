TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den büyük devre arası operasyonu! Üç yıldız hedefte
Fenerbahçe'nin ocak ayında kadrosuna katmak istediği Anderson Talisca, Cristian Medina ve Merih Demiral transferlerinde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya üç yıldızı da bitirerek hem hücum hem de savunma hattını güçlendirmeyi planlıyor. İşte transferde son durum... | Son dakika FB spor haberleri
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Boca Juniors'ta forma giyen Cristian Medina ve Al Ahli'de oynayan Merih Demiral için de hamlelerin hızlanması bekleniyor.
TALİSCA GERÇEKLERİ
Talisca transferi ile ilgili sıcak gelişmeler dikkat çekiyor. Talisca, antrenmanlarda olmasına rağmen ligdeki Al-Quadsih ve Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki Al-Gharafa maçlarının kadrosuna alınmamıştı.
Ancak 30 yaşındaki 10 numara, son oynanan Al-Gharafa karşılaşmasının ardından yine idmanlarda takımla çalışmaya devam etti. Yaşanan bu gelişme, "Talisca, Fenerbahçe ile anlaştığı ve ayrılacağı için kadroya alınmıyor" yönündeki iddiaları güçlendirdi.
Sambacı, el sıkıştığı Fenerbahçe'nin artık Al-Nassr ile anlaşmasını bekliyor. İki kulüp yetkililerinin hemen her gün görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.
Sarı lacivertliler daha önce satın alma opsiyonuyla kiralamayı planladığı yıldız futbolcuyu, 5 milyon euro civarı bir bedelle kadroya katma ihtimalini ön plana çıkardı.
İKİSİ DE SICAK BAKIYOR
Jose Mourinho'nun da beğendiği iki futbolcu için ocak ayında arka arkaya adımların atılması planlanıyor. Talisca, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Al Nassr ile görüşmeler devam ediyor.
Al Ahli'de oynayan Merih Demiral da sarı lacivertlilere geri dönmek istiyor. Fenerbahçe altyapısından çıkan başarılı stoper; 2016'da ayrılmıştı. Ancak her zaman Fenerbahçe'ye olan sevgisini dile getiren milli futbolcuyu taraftarlar da çok beğeniyor.
KADIKÖY'DE MAÇ İZLEDİ
Merih, ailesiyle beraber Kadıköy'de 30 Ağustos'ta Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşmasını izlemeye gelmişti.
FORMAYI BİLE GİYMİŞTİ
Sezon başında Fenerbahçe'den gelen hediye formayı giyen ve sarı lacivertli kulübe olan sevgisini vurgulayan Merih Demiral, taraftarların da çok beğendiği bir isim.
MEDİNA TAKİBİ
Sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Cristian Medina için çalışmalar sürüyor. Boca Juniors'tan ayrılarak Avrupa'da bir kulüpte oynamak isteyen 22 yaşındaki genç orta sahayı Portekiz'den Porto da takip ediyor.
Aynı şekilde Fenerbahçe de son 4 aydır hem Boca Juniors hem de Medina tarafıyla görüşmelerini sürdürüyor. Arjantin kulübü Boca Juniors ile kontratı 2027'de bitecek olan yıldız futbolcu karar vermek için ocak ayını bekliyor.
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