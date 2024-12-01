TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den büyük devre arası operasyonu! Üç yıldız hedefte

Boca Juniors'ta forma giyen Cristian Medina ve Al Ahli'de oynayan Merih Demiral için de hamlelerin hızlanması bekleniyor.

TALİSCA GERÇEKLERİ Talisca transferi ile ilgili sıcak gelişmeler dikkat çekiyor. Talisca, antrenmanlarda olmasına rağmen ligdeki Al-Quadsih ve Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki Al-Gharafa maçlarının kadrosuna alınmamıştı.