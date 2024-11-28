TRANSFER HABERİ - Sözleşme uzatılacak mı? İşte Fenerbahçe'nin Tadic kararı!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler iç transfere çevrildi. Sezon sonu kontratı bitecek olan Dusan Tadic'in geleceği merak edilirken sarı lacivertliler transfer kararını verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
ZAM YAPILMAYACAK
Suudi Arabistan'dan da teklifler alan ancak hem İstanbul'da yaşamaktan hem de Türkiye'de gördüğü sevgiden memnun olan tecrübeli oyuncunun, bir yılın sonunda belli bir maç sayısına ulaşabilirse opsiyonu da devreye girecek.
İlk senesinde 56 resmi maçta görev alıp 16 gol, 16 asistte imza atan Tadic, bu sezon 20 karşılaşmada görev yaptı ve 8 gol ile 8 asiste ulaştı.
Sarı-lacivertli takımda 4 milyon Euro net ücret kazanan yıldız futbolcuya zam yapılmayacak.
Sabah'ın haberine göre, yeni sözleşmesi de aynı ücretten devam edecek.
Tadic bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maçta sağ kanatta görev yaptı.
Tadic bu karşılaşmalarda 7 gol ve 8 asist yaptı.
2 karşılaşmada 10 numara pozisyonundaydı. Skor katkısı veremedi. Sol kanat olarak çıktığı 1 maçta ise 1 gol attı.
DİĞER