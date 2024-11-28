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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Sözleşme uzatılacak mı? İşte Fenerbahçe'nin Tadic kararı!

TRANSFER HABERİ - Sözleşme uzatılacak mı? İşte Fenerbahçe'nin Tadic kararı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler iç transfere çevrildi. Sezon sonu kontratı bitecek olan Dusan Tadic'in geleceği merak edilirken sarı lacivertliler transfer kararını verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 10:25
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TRANSFER HABERİ - Sözleşme uzatılacak mı? İşte Fenerbahçe'nin Tadic kararı!

Ajax'la sözleşme uzatmayıp, geçen sezon sarı-lacivertlilere 2 yıllık imza atan Dusan Tadic'in kontratı 30 Haziran'da sona erecek.

TRANSFER HABERİ - Sözleşme uzatılacak mı? İşte Fenerbahçe'nin Tadic kararı!

İç transferde düğmeye basan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin ardından Sırp kaptanıyla da mutlu sona ulaştı.

TRANSFER HABERİ - Sözleşme uzatılacak mı? İşte Fenerbahçe'nin Tadic kararı!

Takımın oynadığı 77 resmi maçın 76'sında sahaya çıkan ve 24 gol 24 asistlik bir performansa imza atan 36 yaşındaki Tadic, 1+1 yıllık sözleşmeye 'Tamam' dedi.

TRANSFER HABERİ - Sözleşme uzatılacak mı? İşte Fenerbahçe'nin Tadic kararı!

ZAM YAPILMAYACAK

Suudi Arabistan'dan da teklifler alan ancak hem İstanbul'da yaşamaktan hem de Türkiye'de gördüğü sevgiden memnun olan tecrübeli oyuncunun, bir yılın sonunda belli bir maç sayısına ulaşabilirse opsiyonu da devreye girecek.

TRANSFER HABERİ - Sözleşme uzatılacak mı? İşte Fenerbahçe'nin Tadic kararı!

İlk senesinde 56 resmi maçta görev alıp 16 gol, 16 asistte imza atan Tadic, bu sezon 20 karşılaşmada görev yaptı ve 8 gol ile 8 asiste ulaştı.

TRANSFER HABERİ - Sözleşme uzatılacak mı? İşte Fenerbahçe'nin Tadic kararı!

Sarı-lacivertli takımda 4 milyon Euro net ücret kazanan yıldız futbolcuya zam yapılmayacak.

TRANSFER HABERİ - Sözleşme uzatılacak mı? İşte Fenerbahçe'nin Tadic kararı!

Sabah'ın haberine göre, yeni sözleşmesi de aynı ücretten devam edecek.

TRANSFER HABERİ - Sözleşme uzatılacak mı? İşte Fenerbahçe'nin Tadic kararı!

Tadic bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maçta sağ kanatta görev yaptı.

TRANSFER HABERİ - Sözleşme uzatılacak mı? İşte Fenerbahçe'nin Tadic kararı!

Tadic bu karşılaşmalarda 7 gol ve 8 asist yaptı.

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