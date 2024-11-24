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Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül Kayserispor - Fenerbahçe maçının değerlendirdi

Ömer Üründül Kayserispor - Fenerbahçe maçının değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 6-2 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül, 8 gollü karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle yorumladı. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 09:53
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Ömer Üründül Kayserispor - Fenerbahçe maçının değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Ömer Üründül Kayserispor - Fenerbahçe maçının değerlendirdi

Sarı-lacivertliler rakibini 6-2 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Ömer Üründül Kayserispor - Fenerbahçe maçının değerlendirdi

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Oğuz Aydın (2), Tadic (p), Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski kaydetti.

Ömer Üründül Kayserispor - Fenerbahçe maçının değerlendirdi

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 29'a çıkarırken, bu sezonki 4. yenilgisini alan Kayserispor 12 puanda kaldı.

Ömer Üründül Kayserispor - Fenerbahçe maçının değerlendirdi

Usta yazar Ömer Üründül, Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasını Sabah gazetesindek köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Ömer Üründül Kayserispor - Fenerbahçe maçının değerlendirdi

ÖMER ÜRÜNDÜL - MAXIMIN SAKAT OLMASA OĞUZ YEDEKTİ!

Dün Kayseri'de çok ilginç bir maç izledik. Fenerbahçe ilk yarıda 3 farklı öne geçti. Aslında devrenin son dakikasında fark 1'e indi. Ancak çok rahat bir ortam olmasına rağmen Kayseri'nin tehlikeli atakları hiç bitmedi.

Ömer Üründül Kayserispor - Fenerbahçe maçının değerlendirdi

İkinci yarıda daha da tempoyu artırıp hem gol aradılar hem de rekor sayıda korner kazanıyorlardı. Nitekim kornerde Livakovic'in zamanlama hatasıyla fark 1'e indi.

Ömer Üründül Kayserispor - Fenerbahçe maçının değerlendirdi

İştahlı Kayserispor artık daha da tehlikeli olabilirdi. Ama En-Nesyri güzel bir kontratak ile Kayseri'nin direncini kıran golü attı. Ondan sonra da maç farka gitti.

Ömer Üründül Kayserispor - Fenerbahçe maçının değerlendirdi

Gelelim genel gözlemlerime; hem yazılarımda hem TRT'deki programımda Mourinho'yu "Geçen sene Alanya'da çok iyi bir sezon geçiren başarılı kanat forveti Oğuz'u neden düşünmüyor?" diye eleştiriyordum. Dün gece Oğuz sahanın yıldızıydı. Eğer Maximin'in sakatlık sorunu olmasa Oğuz yine kulübede olacaktı!

Ömer Üründül Kayserispor - Fenerbahçe maçının değerlendirdi

Mourinho'nun dün geceki önemli hatalarından biri rakip farkı bire indirmiş ve tüm riskleri alıyor. Bu oyunun santrforu En- Nesyri. Golü atmasa bile En Nesyri'nin çıkmaması lazım.

Ömer Üründül Kayserispor - Fenerbahçe maçının değerlendirdi

Mert Hakan'ın ciddi maç eksiği olmasına rağmen ilk yarıda çok faydalı oldu. Çapraz koşularla Kayseri savunmasını bir hayli hırpaladı.

Ömer Üründül Kayserispor - Fenerbahçe maçının değerlendirdi

Kayserispor'un rahat ortam bularak Fenerbahçe'nin çok üstüne gelmesinin nedenlerine gelince; Kostic, yapısı itibarıyla kesinlikle sol bek oynayamaz. Bunun dışında Tadic de defansif görevi yerine getiremiyor. Fred'teki fiziki düşüş artarak devam ediyor. Amrabat da milli arada çok dinlenmiş ki ufak bir alanda kendini idare etmeye çalıştı.

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