Kayserispor - Fenerbahçe maçını spor yazarları değerlendirdi
Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçında Kayserispor'u 6-2 mağlup etti. Maçın ardından spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o yazılar... FB SPOR HABERLERİ
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Maç öncesinde Kayserispor'un duran top etkinliğinin altını çizip iki golü duran toplardan yendiğini gören Mourinho'nun ruh hali de mühim. İki kişisel hata ve bir anda "hoş geldin kriz"...
Yukarda bahsettik, dördüncü gol ile stadın atmosferi tekrar yerine oturdu. Maç Fenerbahçe'nin eline geçti. Skor "altıya" taşındı, yedi de olabilirdi. Değişen orta saha dinamiklerinin üstüne Amrabad'ın tandemi üçleyen olması da maçın kritiğidir. Faslı oyuncu geride, orta sahada bir eksiksin, iki oyuncunun (Mert – Oğuz) maç temposu yok, Fred sürekli top kaybediyor, Tadic kilitlenmiş. Bunu bu maçlık değerlendirmek en doğrusu.
EMRE BOL
Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ne cevherler var. Acaba kulüpte kimse Mourinho'ya Oğuz Aydın'ı anlattı mı? Bu oyuncunun Galatasaray'ın elinden alındığını, geçen sezon bir kanat oyuncusu olarak hatta Anadolu takımında inanılmaz istatistiklere imza attığını söyledi mi? Pek sanmıyorum… Bazen iyi olsa dahi idmanlarda tanıyamazsın oyuncunu… Atarsın sahaya, öyle anlarsın. Oğuz da tam böyle bir futbolcu. Kayserispor karşında 2 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Asisti 90'larda neredeyse bütün sahayı katederek yaptı. Bu durum onun konsantrasyonunun bir göstergesi…
3 farklı üstünlüğü bulduktan sonra Mourinho'dan daha erken ve savunmaya yönelik değişiklikler bekledim. Lakin fırsat bulamadan maç 3-2'ye geldi. Yahu kapanamıyorsan, hücuma devam etmek en doğrusu? Okan Buruk bunu yapıyor. Bak oyunu rakip sahada oynadın mı böyle gövdeli ve farklı bir galibiyet alınabiliyor. Kayserispor karşılaşması milat olmalı. Ligde makas gerçekten çok açık. O yüzden özellikle Anadolu takımlarıyla oynanan maçlarda Fenerbahçe daha önde 3. bölge oyununu tercih etmesi gerekiyor. Hep söyledim Oğuz Maximin'den daha faydalı diye… Mourinho elindeki geniş kadroyu daha verimli kullanmak zorunda. Güvenip oynatmadıkça cevherlerin farkına varamayacak.
REHA KAPSAL
Fenerbahçe'nin daha ligin yarısı bile olmadan kaybettiği puanlar yüzünden her maçı nerdeyse bir final havasında geçiyor. Bunu bir takım genelde son haftalarda yaşar ama bunu bu kadar erken yaşamak ister istemez sarılacivertli futbolcularda baskı oluşturur. Bu kaybetmeme düşüncesi zaman zaman da oyunda endişeye ve de paniğe neden olur.
Kayseri maçı da tam bu havada oynandı. Sen 3-0 gibi oyunun başında iyi oynayarak zor geçecek gibi bir deplasman maçında öne geç, sonra ilk yarı biterken bir gol ye, rakibi ikinci devre için motive et, daha sonra ilk gol gibi bireysel hatadan gol bulsun Kayserispor. Fark bire inince tekrar ne oluyor da takım halinde biraz kıpırda, arkasından bir gol daha bul ve maçın fişini çek. Esas bu gel-gitlerin, sorgulanması gerekir. Görünen o ki teknik-taktik, bireysel hatalar ve oyuncu performanslarının önüne geçen çok önemli konu (ZİHİNSEL DAYANIKLILIK) bu psikolojik baskıyla baş etmeyi bilmesi gerekiyor sarı-lacivertlilerin.
Oğuz ve Kostiç sahanın yıldızı idi. Oğuz'a ayrı bir parantez açmak lazım neden oynamadığını veya oynatılmamanın hesabını sahada sorması gerekiyordu. Ve o da bu fırsatı bulunca başarılı performansıyla Mourinho'ya çok güzel mesaj verdi. Çünkü geçen sezon ligde 13 gol atan Oğuz, enerji getirdi ve Kostiç ile çok iyi anlaştı. Mükemmel ikili oyunlar oynadılar. Bu ara Yunus ve Silva'nın ortaya koyduğu skor katkısına bir 90 dakikada ulaşarak alkışı hak etti.
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