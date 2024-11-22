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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ürünlerinin satışında büyük artış

Fenerbahçe ürünlerinin satışında büyük artış

Fenerbahçe Lefter Küçükandonyanis Kamp Tesisleri'nde gerçekleşen törenle birlikte sarı lacivertlilere kulübün mağaza zinciri Fenerium’umun mobil mağazaları için kullandığı tırların teslimi gerçekleşti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 15:58 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 16:00
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Fenerbahçe ürünlerinin satışında büyük artış

Fenerbahçe Lefter Küçükandonyanis Kamp Tesisleri'nde gerçekleşen törenle birlikte sarı lacivertlilere kulübün mağaza zinciri Fenerium'umun mobil mağazaları için kullandığı tırların teslimi gerçekleşti.

Tören sonunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu.

2-3 MİLYON EURO NET KARDAN 27 MİLYON EUROLARA GELDİ

2-3 milyon euro net kardan 27 milyon eurolara geldi. Pumayla iş birliğimiz çok etki yaptı. Biliyorsunuz şimdi yeni bir üreticiye geçiyoruz. Orada da çok çok iyi bir anlaşma yaptık. Fenerium'un gidişatından çok memnunuz. Dizaynlarından da memnunuz. Bizim bu yüksek ciroları yakalamamız sadece forma satışlarından değil. Tüm ürünlerimiz iyi performans sağlıyorlar. Artık online mağazamız en büyük mağazamız. Tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz. Esin Hanım'ın kontrolü ele almasıyla bu ivme de bu zıplamada onun da büyük katkısı olmuştur.

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