TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte imza! Anlaşma an meselesi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Al-Nassr forması giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran bir gelişme daha yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 16:30 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 16:32
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Sarı-lacivertlilerde takımdaki gelecekleri en çok merak edilen iki isimse İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel oldu.
Yönetim, İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel ile görüşme halinde.
İRFAN CAN'DA SONA DOĞRU
NTV'nin haberine göre yönetim, İrfan Can'ın maaşında belirgin bir iyileştirme yaparak teklifini iletti. Taraflar görüşmelerde sona yaklaştı.
3 YILLIK SÖZLEŞME
Son detayların karara bağlanmasının ardından 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
Sarı-lacivertliler bir yandan da Osayi-Samuel ile uzlaşma yolu arıyor.
KALMAK İSTİYOR
2020/2021 sezonunda 500 bin Euro'ya Queen Park Rangers'tan transfer edilen Nijeryalı futbolcu da Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Görüşmeler sürüyor.
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