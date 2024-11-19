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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte imza! Anlaşma an meselesi

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte imza! Anlaşma an meselesi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Al-Nassr forması giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran bir gelişme daha yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 16:30 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 16:32
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte imza! Anlaşma an meselesi

Ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte imza! Anlaşma an meselesi

Sarı-lacivertliler, sezon başında da gündeme gelen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca için yeniden harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte imza! Anlaşma an meselesi

Teknik direktör Jose Mourinho'nun da olumlu rapor verdiği tecrübeli yıldızı takıma kazandırmak isteyen Kanarya, iç transferde de gaza bastı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte imza! Anlaşma an meselesi

Sarı-lacivertlilerde takımdaki gelecekleri en çok merak edilen iki isimse İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte imza! Anlaşma an meselesi

Yönetim, İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel ile görüşme halinde.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte imza! Anlaşma an meselesi

İRFAN CAN'DA SONA DOĞRU

NTV'nin haberine göre yönetim, İrfan Can'ın maaşında belirgin bir iyileştirme yaparak teklifini iletti. Taraflar görüşmelerde sona yaklaştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte imza! Anlaşma an meselesi

3 YILLIK SÖZLEŞME

Son detayların karara bağlanmasının ardından 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte imza! Anlaşma an meselesi

Sarı-lacivertliler bir yandan da Osayi-Samuel ile uzlaşma yolu arıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte imza! Anlaşma an meselesi

KALMAK İSTİYOR

2020/2021 sezonunda 500 bin Euro'ya Queen Park Rangers'tan transfer edilen Nijeryalı futbolcu da Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Görüşmeler sürüyor.

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