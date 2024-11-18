Fenerbahçe'den flaş Ansu Fati kararı! Transferde ters köşe
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Jose Mourinho'nun transfer raporu doğrultusunda ilerleyen sarı lacivertliler, gündemine Barcelona'nın yıldızını almıştı. O yıldız futbolcu Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho tarafından ret yedi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
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BeınSports'ta yer alan habere göre genç futbolcu Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan ret yedi.
Haberde geçtiğimiz gün hamstringinde bir kas sakatlığı geçiren Ansu Fati'nin yaşadığı sakatlık sebebiyle geleceğinin belirsiz olacağına yer verildi.
22 yaşındaki futblcu bu sezon Barcelona formasıyla 7 maçta görev aldı.
Bu maçların yalnızca 1'ine ilk 11'de başlayan Ansu Fati, gol ya da asist katkısı sunamadı.
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