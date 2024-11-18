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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den flaş Ansu Fati kararı! Transferde ters köşe

Fenerbahçe'den flaş Ansu Fati kararı! Transferde ters köşe

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Jose Mourinho'nun transfer raporu doğrultusunda ilerleyen sarı lacivertliler, gündemine Barcelona'nın yıldızını almıştı. O yıldız futbolcu Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho tarafından ret yedi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 16:45
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Fenerbahçe'den flaş Ansu Fati kararı! Transferde ters köşe

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.

Fenerbahçe'den flaş Ansu Fati kararı! Transferde ters köşe

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler Jose Mourinho'nun transfer listesine göre hareket ediyor.

Fenerbahçe'den flaş Ansu Fati kararı! Transferde ters köşe

Fenerbahçe, İspanya La Liga devi Barcelona forması giyen Ansu Fati'yi transfer listesine almıştı.

Fenerbahçe'den flaş Ansu Fati kararı! Transferde ters köşe

BeınSports'ta yer alan habere göre genç futbolcu Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan ret yedi.

Fenerbahçe'den flaş Ansu Fati kararı! Transferde ters köşe

Haberde geçtiğimiz gün hamstringinde bir kas sakatlığı geçiren Ansu Fati'nin yaşadığı sakatlık sebebiyle geleceğinin belirsiz olacağına yer verildi.

Fenerbahçe'den flaş Ansu Fati kararı! Transferde ters köşe

22 yaşındaki futblcu bu sezon Barcelona formasıyla 7 maçta görev aldı.

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