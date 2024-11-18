FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Paul Pogba bombasını patlattılar!

Fenerbahçe yeni sezona teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde büyük umutlarla başlamıştı.
Kanarya yaşanan puan kayıpları nedeniyle Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın sahip olduğu 31 puanın ardından 26 puanla 2. sırada yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5 puanla 21. sırada bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho eksik görülen mevkiler için transferde düğmeye bastı.
Bu anlamda Kanarya'da gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Son olarak Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran haberi YOP L-FRII adlı site duyurdu.
Yer alan haberde Paul Pogba'nın almış olduğu doping cezasının sona ermesinin ardından profesyonel futbola dönmeye kararlı olduğu vurgulandı.
Pogba'nın imza atabileceği 5 kulüp içerisinde Fenerbahçe'ye de yer verildi. Yer alan haberde Fenerbahçe'nin de sürpriz bir şekilde oyuncuyla ilgilendiği belirtildi ve "Jose Mourinho, Pogba'yı ilk transferlerinden biri olarak 2016'da Manchester United'a transfer etmişti. Dolayısıyla tanıdık bir yüzle bir araya gelmek Fransız futbolcunun kariyerini yeniden canlandırabilir." ifadelerine yer verildi.
Ayrıca Süper Lig'de Victor Osimhen, Mauro Icardi, Edin Dzeko, Sofyan Amrabat ve Dries Mertens gibi yıldızların boy göstermesinin Paul Pogba'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasında etkili olabileceği aktarıldı.
Haberde Fransız yıldızın Fenerbahçe dışında ise Manchester United, Inter Mimai, El Ittihad ve Marsilya'ya transfer olabileceği belirtildi.