FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Paul Pogba bombasını patlattılar!

Pogba'nın imza atabileceği 5 kulüp içerisinde Fenerbahçe'ye de yer verildi. Yer alan haberde Fenerbahçe'nin de sürpriz bir şekilde oyuncuyla ilgilendiği belirtildi ve "Jose Mourinho, Pogba'yı ilk transferlerinden biri olarak 2016'da Manchester United'a transfer etmişti. Dolayısıyla tanıdık bir yüzle bir araya gelmek Fransız futbolcunun kariyerini yeniden canlandırabilir." ifadelerine yer verildi.