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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Paul Pogba bombasını patlattılar!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Paul Pogba bombasını patlattılar!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertliler için yurt dışında çıkan Paul Pogba haberi gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 15:26 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 15:29
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MESUT ERKAM ŞAHİN
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Paul Pogba bombasını patlattılar!

Fenerbahçe yeni sezona teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde büyük umutlarla başlamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Paul Pogba bombasını patlattılar!

Kanarya yaşanan puan kayıpları nedeniyle Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın sahip olduğu 31 puanın ardından 26 puanla 2. sırada yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5 puanla 21. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Paul Pogba bombasını patlattılar!

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho eksik görülen mevkiler için transferde düğmeye bastı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Paul Pogba bombasını patlattılar!

Bu anlamda Kanarya'da gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Son olarak Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran haberi YOP L-FRII adlı site duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Paul Pogba bombasını patlattılar!

Yer alan haberde Paul Pogba'nın almış olduğu doping cezasının sona ermesinin ardından profesyonel futbola dönmeye kararlı olduğu vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Paul Pogba bombasını patlattılar!

Pogba'nın imza atabileceği 5 kulüp içerisinde Fenerbahçe'ye de yer verildi. Yer alan haberde Fenerbahçe'nin de sürpriz bir şekilde oyuncuyla ilgilendiği belirtildi ve "Jose Mourinho, Pogba'yı ilk transferlerinden biri olarak 2016'da Manchester United'a transfer etmişti. Dolayısıyla tanıdık bir yüzle bir araya gelmek Fransız futbolcunun kariyerini yeniden canlandırabilir." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Paul Pogba bombasını patlattılar!

Ayrıca Süper Lig'de Victor Osimhen, Mauro Icardi, Edin Dzeko, Sofyan Amrabat ve Dries Mertens gibi yıldızların boy göstermesinin Paul Pogba'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasında etkili olabileceği aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Paul Pogba bombasını patlattılar!

Haberde Fransız yıldızın Fenerbahçe dışında ise Manchester United, Inter Mimai, El Ittihad ve Marsilya'ya transfer olabileceği belirtildi.

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