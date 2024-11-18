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Haberler Fenerbahçe Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son bir yılın verilerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımları sıralamasını güncelledi. 20 takımın yer aldığı listede Türk takımları ile ilgili o sonuç dikkat çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 16:51
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Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

IFFHS, 1 Kasım 2023 ile 31 Ekim 2024 arasındaki veriler ışığında Avrupa'nın en iyi takımlarını sıraladı. İşte ilk 20'de yer alan takımlar...

Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

20- Juventus

Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

19- Milan

Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

18- Aston Villa

Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

17- Lazio

Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

16- Roma

Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

15- BENFICA

Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

14- Bayern Münih

Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

13- Fiorentina

Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

12- PSG

Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

11- Sporting

Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

10- Atletico Madrid

Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

9- Inter

Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

8- Arsenal

Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

7- Borussia Dortmund

Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

6- Liverpool

Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

5- Barcelona

Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

4- Atalanta

Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

3- Bayer Leverkusen

Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

2- Manchester City

Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

1- Real Madrid

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