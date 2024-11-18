Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son bir yılın verilerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımları sıralamasını güncelledi. 20 takımın yer aldığı listede Türk takımları ile ilgili o sonuç dikkat çekti. İşte detaylar...
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18- Aston Villa
17- Lazio
16- Roma
15- BENFICA
14- Bayern Münih
13- Fiorentina
12- PSG
11- Sporting
10- Atletico Madrid
9- Inter
8- Arsenal
7- Borussia Dortmund
6- Liverpool
5- Barcelona
4- Atalanta
3- Bayer Leverkusen
2- Manchester City
1- Real Madrid
Bu kulüpler arasında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dahil hiçbir Türk takımı yer almadı.
Ayrıca son olarak geçtiğimiz ay Fenerbahçe, 16. sırada kendine yer bulmuştu.
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