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Haberler Fenerbahçe Zeren Spor 3-2 Fenerbahçe Medicana | MAÇ SONUCU - ÖZET

Zeren Spor 3-2 Fenerbahçe Medicana | MAÇ SONUCU - ÖZET

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Zeren Spor sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 15:39
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Zeren Spor 3-2 Fenerbahçe Medicana | MAÇ SONUCU - ÖZET

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Zeren Spor, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi.

Zeren Spor, 9 hafta sonunda ligde 5. galibiyetini, Fenerbahçe Medicana ise 2. yenilgisi aldı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Meryem Tekol Pelenk, Tolgacan Dinçer

Zeren Spor: Şeyma Ercan, Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic (Ceren Önal, Hilal Kocakara, Kochurina, İdil Naz Başcan)

Fenerbahçe Medicana: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Stysiak, Ana Cristina, Aslı Kalaç, Drca (Gizem Örge, Arelya Karasoy, Vasileva, Safronova)

Setler: 25-27, 25-12, 26-24, 20-25, 15-11

Süre: 124 dakika (33, 21, 28, 24, 18)

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