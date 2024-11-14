FENERBAHÇE HABERLERİ | Amrabat'tan flaş Jose Mourinho sözleri: Büyük bir patron

Sezon başında Fiorentina'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Sofyan Amrabat süreci, Trabzonspor maçındaki golünü ve Jose Mourinho'yla ilgili düşüncelerini sarı lacivertli kulübün YouTube kanalında yayınlanan videoda anlattı.

"ONA HAYIR DEMEK ÇOK ZOR"

Seçimlerimi hep kalbimin sesini dinleyerek yaparım. Hissettiğim şeyler çok güzeldi. Aynı zamanda Mourinho ile de görüşmem oldu. Bunu daha önce de söylemiştim, Mourinho sizi çağrıyorsa ki herkes onu iyi tanıyor, o Özel Birisi. Ona hayır demek çok zor. En önemlisi Fenerbahçe'ydi elbette. Harika ve çok büyük bir kulüp Fenerbahçe.

Başka kulüplerden aldığım teklifler de vardı ama aldığı karar hızlı ve netti. Bu büyük camiada oynamayı istedim ve yaptığım seçimden ve burada olmaktan dolayı mutluyum çok şükür.

"BÜYÜK BİR PATRON"

Uyumumuz çok iyi. Herkes Mourinho'yu biliyor. Davranış şeklini, ne kadar büyük bir patron olduğunu, iletişim şeklini bu özelliklerini seviyorum. Aynı zamanda nazik ve sıcak tarafı da var ki bir teknik direktör için bence bu çok önemli. Harika bir hoca kendisi. Taktiksel yönü çok kuvvetli bir teknik adam. Bana göre takımda herkes onu çok seviyor. İyi, harika bir teknik direktör ve iyi bir insan.

"ADALET TECELLİ ETTİ"

Benim için gol atmak çok önemli değil. Ben takıma yardımcı olmaya çalışan birisiyim her zaman. Takımın oynamasına katkı sağlamak isteyen birisiyim lakin Fenerbahçe formasıyla attığım ilk goldü. Çok önemli bir goldü, galibiyeti getiren bir goldü. Özellikle böyle bir maçta, bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum ama herkes zaten biliyor geçen yıl olanları. Şunu söylemiştim Allah büyük ve bence adalet tecelli etti. Bu sebepten dolayı bulduğumuz gol tesadüf değildi.