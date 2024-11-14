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Haberler Fenerbahçe Cihlwell'den veda kararı

Cihlwell'den veda kararı

Sol bek transferi için çalışmalar yürüten Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerde Ben Chilwell kariyeriyle ilglili önemli bir karar aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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Cihlwell'den veda kararı

Sol bek transferi için çalışmalar yürüten Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerde Ben Chilwell kariyeriyle ilglili önemli bir karar aldı. Tecrübeli sol bek forma şansı bulamadığı için Chelsea'den kesin olarak ayrılmaya karar verdi. Ocak ayında kendisi için en doğru kulübe gitmek istediği belirtilen 27 yaşındaki yıldızı Fenerbahçe ile Premier Lig'den bazı takımların takip ettiği aktarıldı. İngiliz sol bekin Jose Mourinho ile çalışmaya sıcak bakabileceği vurgulandı.

1 KEZ ŞANS BULDU

Ben Chilwell bu sezon Chelsea'de 1 maçta şans bulabildi. İngiliz sol bek; Lig Kupası'nda Barrow ile oynadıkları mücadelede 45 dakika süre alabildi.

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