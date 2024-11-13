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Kent Preston’a imzayı atıyor
Sarı-lacivertlilerin sözleşmesini 16 Ekim'de karşılıklı anlaşarak feshettiği Ryan Kent, İngiltere Championship takımlarından Preston North End ile sözleşme imzalama aşamasına geldi. Championship'te kümede kalma mücadelesi veren Preston'ın tecrübeli oyuncuyla görüştüğü ve teknik direktör Heckingbottom'ın Kent'i ikna ettiği vurgulandı.
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