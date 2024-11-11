Fenerbahçe - Sivasspor maçını spor yazarları değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk etti. Kanarya mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçı değerlendirdi.
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Neresinden tutsanız, elinizde kalacak bir karar yani. Mourinho'nun Mert Hakan ve Samet kararı enteresan. Bir gövde gösterisi var. Kulübeye gelenlere de net bir mesaj. Samet'e golü attıran, Mert Hakan. Penaltı öncesinde En Nesyri'ye pası atan da o...
Gönüllerden düşmeye başlayanlar, kahraman oldular... Sadece galibiyet ile değil performanslarla da bir takım, taraftar barışması var gecede. Tadic'in hücumu yönetmesi, Maximin'in tekrar "yıldız" olduğunu hatırlaması, Amrabat'ın füzesi. Kendileriyle de "yeniden" tanıştılar. Milli maç arasında gülen yüzlerle lige gelecekler.
EMRE BOL - İNSAN MISIN AMRABAT?
Fenerbahçe Mourinho'nun sistemi dolayısıyla 10 numarasız oynuyor! Szymanski'ye defansif görevler verildiğinde sıra takımına dönüşüyor sarı- lacivertliler… Bir takımda bazı oyuncuların net olması gerekiyor. Haftalar geçiyor; bir bakıyoruz Samet ilk 11'de! Aynısını Mert Hakan için de söyleyebiliriz. Hayırdır inşallah, hayırdır inşallah…
Böylesine önemli mevkilerde çok az değişiklik yapılır. Ya cezalın ya da sakatın olur! Bu arada şunu söyleyeyim; Mert Hakan'ın Osayi ve Tadiç arasına girerek oynaması Fenerbahçe'nin sağ kanadını çokça güçlendirdi. Zaten elle tutulur ataklar hatta golün pası da o bölgeden geldi. Mert Hakan kardeşim; sana bir ağabey tavsiyesi vereceğim. Dediğimi dinlerlersen Fenerbahçe kariyerin devam eder. Yoksa? Boşver diğerini…
Yedek kulübesinde kart görerek bu takıma yardım edemezsin. Fenerbahçeli olmak istiyorsan sahaya çıkıp performans göstereceksin. Atacaksın, attıracaksın, mücadele edeceksin. Gayrısı hep yalan dolan! Fenerbahçe'nin oyun gücü geçen sezon Fred'di şimdi ise Amrabat. Bir takım; maç kazanmak, şampiyon olmak istiyorsa orta saha oyuncularından gol- asist katkısı almak zorunda.
Amrabat oyunu iki yönlü oynayabilen ender futbolculardan… Bence yeni sezonun en iyi transferi. Fenerbahçe öne geçtiğinde tadından yenmez bir takım oluyor. Dün Sivasspor karşısında erken bulduğu gollerle rahat bir galibiyet aldı. Şimdi önümüzde milli ara var. Umarım bazı konularda Mourinho'nun kafası netleşir.
Fenerbahçe, iç saha mesaisinde tek hedefi tartışmasız üç puan çünkü gündüz maçında sarı kırmızılıların aldığı galibiyetle puan farkı Sivas maçı öncesi 8'e çıktı. Bu ister istemez baskı yaratır sarı lacivertli oyuncular üzerinde. Maç önü derin bir kadro değişikliği Alkmaar maçı 11'inden 5 oyuncu değişikliğine gitmiş Mourinho.
Bu çıkan takım daha ofansif sol bek ve orta saha tercihi bunu gösteriyor, 45 dakikalık bölümde RCS (rakip ceza sahasında) topla buluşma 30 oldu. Bu başarılı istatistik özellikle ilk yarı final paslarında doğru tercih yapılmaması ve son vuruşlarda o beceriyi göstermemeleri nedeniyle daha farklı bir skorla devre arası soyunma odasına gitmelerini engelledi sarılacivertlilerin.
İkinci yarı ilk yarı zaman zaman çok doğru yaptığı karşı presi bu yarıda da ikinci penaltı golü öncesi başlangıcında yaparak maçın iki farka gelmesini sağlayan en önemli etkendi.
Fenerbahçe üç gün önce oynadığı AZ maçının fiziksel olarak yorgunluğunun sahada hissedilmemesinin nedenlerini iyi okumak gerek. 1- Doğru planlanan kadro seçimi. 2- Oynayan takımın daha ofansif olması. 3- Daha fazla topla oyun becerisi oyuncu tercihi. 4- Topun kaptırıldığı yerde hemen topu kazanmak için yapılan karşı pres (ikinci goldeki gibi).
5- Takımın sahada enine ve boyuna daha birlikte kompakt bir yapı oluşturması. 6- Sarı-lacivertli taraftarın takımını devamlı motive edip, saha içinde futbolcuların coşkusunu artırması.
Sarı-lacivertlilerin bu oynadıkları oyun tam istenilen seviyede olmasa da hücum oyununu ve savunma anlayışı seviyesini yukarıya taşır, performanslarını daha iyi duruma getirirlerse saha içinde daha (güçlü ve de istikrarlı) bir takım görüntüsü verirler. Bu da şampiyonluk yarışında sarı lacivertlilerin başarılı olması için sahada en büyük farkı şüphesiz yaratacaktır.
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