Fenerbahçe - Sivasspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Öylesine oynadılar ki, seyredenler bir sonraki golün ne zaman geleceğini beklemeye başladı. Çok kaçırdılar, çok top ezdiler, kaleci de çok kurtardı. Ve tüm bunların üstüne bir de bir ilki yaşadı Fenerbahçe camiası. VAR'ın "golü iptal et" çağrısına uymayan bir hakem...

Hem de Fenerbahçe'nin aleyhine olan bir pozisyonda. Nasıl bir zorlama, yönlendirme, anlaşılır gibi değil... Aslında anlayan, biliyor neler olduğunu. Pozisyonda top Djiku'nun eline değiyor mu, net belli değil. Diyelim ki "değdi", defans olsa penaltı veremeyeceğin bir çarpma. UEFA "Hemen sonrasında gol olursa, müdahale edin" diyor. Pozisyonun ardından top beş farklı ayağı dolaşıyor, ceza alanı dışına çıkıyor, tekrar geliyor.