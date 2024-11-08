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Haberler Fenerbahçe Kaçan hırsız

Kaçan hırsız

Ilıcalı: “Zaten geçtiğimiz sezona da bakmak istiyoruz. Bizim hakkımız asıl geçen sezon yenildi. İstediğiniz her yere bakalım. Sizi masaya getiremiyoruz ki, teraziden kaçan hırsızdır”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 06:50
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Kaçan hırsız

FENERBAHÇE İkinci Başkanı Acun Ilıcalı, FB TV'ye çarpıcı açıklamalar yaptı ve Galatasaray'a ikinci kez çağrıda bulundu. Ilıcalı, şunları söyledi: "İbrahim Hatipoğlu, biliyorsunuz canlı yayında 'yabancı hakem gelsin incelesin' dedi. Biz de resmi hesaptan cevap verdik. Bu seneden başlayarak istediğiniz sezonların pozisyonlarına bakalım dedik. Teklifi onlar yaptı, biz kabul ettik. Sayın Hatipoğlu beni aradı, güzel bir sohbet oldu. O sohbet içerisinde tamam hakem getirelim, pozisyonları inceleyelim dedik. 'Siz bulun, tamam' dedim. Ertesi gün beni aradı. Biz hakem olarak Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş Mark Clattenburg'u önerdik, onlardan da Markus Merk geldi. 'Tamam' dedim. 'Ama bunu milli takım arasında yapalım' dedi. Ona da 'Tamam' dedik. Önce bu sezon bakalım dedik. Hatipoğlu 'Geçtiğimiz sezona da bakalım' dedi. Biz zaten geçtiğimiz sezona da bakmak istiyoruz. Bizim hakkımız asıl geçen sezon yenildi. İstediğiniz her yere bakalım. Sizi masaya getiremiyoruz ki, teraziden kaçan hırsızdır."

TARİHTE HAKEMDE ANLAŞTIK

ACUN Ilıcalı, "Enteresan biri durum var. Kendisiyle konuşuyoruz, mesajlaşıyoruz. En son bana mesaj attı, 'Markus Merk için şu tarih uygun' dedi, milli takım arasını söyledi. Ben de aradım 'Tamam, o tarih de uygun, milli ara tarihi de okey' dedim. Tarihte anlaştık, hakemler de anlaştık. Bu süreci zaten yönetim biliyor, bu gizli saklı değil herhalde. Gazeteciler de konuşmanın başını biliyorlar" dedi.

BUNUN NERESİNDE PLAN VAR?

ILICALI, "Bütün arkadaşlarım bana devamlı 'Onlar gelmez' diyorlar. 'Hayır karar verdik' diyorum, 'Gelmezler' diyorlar. Tweet attım, yine 'Gelmez onlar' dediler. Tweetten sonra açıklama, 'Sinsilik, bir plan var, yok şöyle' falan dediler. Soruyorum, bunun neresinde bir plan var" diye konuştu.

G.SARAY'LA İLGİLİ SAYGISIZ İFADE KULLANMADIM

YAPILANLARIN gizli olmadığının altını çizen Fenerbahçe Asbaşkanı, "Gelmemelerini ben beklemiyordum. Galatasaray ile ilgili saygısız bir ifadede bulunmadım, aşağılamadım, karalamadım. Bu sefer hop vay efendim 'Bize sormadınız' dediler. Bu gizli bilgi değil ki. Her şey gizli mi olmak zorunda! Niye şeffaf olmuyoruz? Anlamadım" dedi.

BİR ŞEY SAKLAMIYORUZ

ACUN Ilıcalı: "Bu konuda Galatasaray'ın bize olumlu cevap vereceğini, Galatasaray yanlısı hesaplardan okuduk. İbrahim Bey bana yanıt vermeden önce ben sosyal medyadan okudum olumlu cevap verecekler diye. Siz de iletişim olarak gizlilik öngörmemişsiniz ki, siz de açıklama yapmışsınız. Bir şey saklamıyoruz."

HODRI MEYDAN

MİLLİ arada hakemleri getireceklerinin altını çizen Acun Ilıcalı, "Milli takım arasında 3 haftadır erteledikleri hakemleri getireceğiz, yurt dışından hakem ya da hakemlere pozisyonları getireceğiz, pozisyonları seyrettireceğiz, biz kendilerini davet edeceğiz, pozisyonlarınızı getirin, beraber koyalım, katılmıyorsanız istediğiniz pozisyonları gönderin, gösterelim. Sonra bu pozisyon niye yok demeyin. Hodrimeydan! Hem katılmayıp işi sulandırmaya kalkmayın. Ortada yoksunuz" dedi.

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