Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçı sonrası flaş yorum!

"Fenerbahçe seyircisi çile çekmeye devam ediyor. Ezeli rakip Galatasaray, Tottenham'ı yenmiş Fenerbahçe ise AZ Alkmaar'a kaybediyor ve camia tekrar karışmaya başlayacak gibi gözüküyor."

"İlk yarı fena değillerdi. Dengeli oynadılar, rakibe pozisyon vermediler, özellikle Dzeko ve Maximin'le en az net iki gol pozisyonu buldular."