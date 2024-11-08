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Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçı sonrası flaş yorum!

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçı sonrası flaş yorum!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı sonrası sarı lacivertlileri eleştirdi. İşte Çakar'ın yazısı... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 09:27
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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçı sonrası flaş yorum!

"Fenerbahçe seyircisi çile çekmeye devam ediyor. Ezeli rakip Galatasaray, Tottenham'ı yenmiş Fenerbahçe ise AZ Alkmaar'a kaybediyor ve camia tekrar karışmaya başlayacak gibi gözüküyor."

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçı sonrası flaş yorum!

"İlk yarı fena değillerdi. Dengeli oynadılar, rakibe pozisyon vermediler, özellikle Dzeko ve Maximin'le en az net iki gol pozisyonu buldular."

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçı sonrası flaş yorum!

"İkinci yarı başlarken kendisinden kalite olarak aşağıda olan Alkmaar'ı yener diye düşünüyorduk ki çok tuhaf şeyler oldu."

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçı sonrası flaş yorum!

"Pişmaniye gibi dağılan bir Fenerbahçe izledik. Yedikleri goller ağır defans hatasından."

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçı sonrası flaş yorum!

"İlkinde Mert adamını kaçırdı, stoperler yerinde değil, Osayi'nin arkasına atılan topla da Alkmaar öne geçti. Hemen ardından Fenerbahçe bir penaltı kaçırdı."

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçı sonrası flaş yorum!

"Nedendir bilinmez, neden En- Nesyri attı onu da anlamadık. Mourinho'nun amacı "Benim getirdiğim adam penaltıyı atsın"sa böyle rezalet olmaz."

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçı sonrası flaş yorum!

"En-Nesyri penaltıyı kaçırdıktan sonra kalecinin hatasında takımına beraberliği getirdi. Fakat bütün oyun, bütün 45 dakika Alkmaar, Fenerbahçe'yi sürklase etti."

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçı sonrası flaş yorum!

"Yedikleri bir ikinci gol var ki çizgi film gibi. Ya da kamera şakası."

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçı sonrası flaş yorum!

"Koskoca Fenerbahçe bu ikinci gol gibi bir gol yememeli. Aldılar, verdiler, Becao'yu yatırdılar ve golü buldular."

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçı sonrası flaş yorum!

"Bu tür maçlarda Mourinho sahada olmalı. Son 5 dakika art arda kumar oynadı."

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçı sonrası flaş yorum!

"Bekleri çıkardı, üçüncü santrfor Cenk'i soktu ama olmadı."

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçı sonrası flaş yorum!

"İşler F.Bahçe için iyi gitmiyor. Kırılganlık çok rahatsız edici. Belki bundan sonra ki maçları kazanıp ilerleyebilirler ama görüntü iyi değil."

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