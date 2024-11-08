Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçı sonrası flaş yorum!
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı sonrası sarı lacivertlileri eleştirdi. İşte Çakar'ın yazısı... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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"Pişmaniye gibi dağılan bir Fenerbahçe izledik. Yedikleri goller ağır defans hatasından."
"İlkinde Mert adamını kaçırdı, stoperler yerinde değil, Osayi'nin arkasına atılan topla da Alkmaar öne geçti. Hemen ardından Fenerbahçe bir penaltı kaçırdı."
"Nedendir bilinmez, neden En- Nesyri attı onu da anlamadık. Mourinho'nun amacı "Benim getirdiğim adam penaltıyı atsın"sa böyle rezalet olmaz."
"En-Nesyri penaltıyı kaçırdıktan sonra kalecinin hatasında takımına beraberliği getirdi. Fakat bütün oyun, bütün 45 dakika Alkmaar, Fenerbahçe'yi sürklase etti."
"Yedikleri bir ikinci gol var ki çizgi film gibi. Ya da kamera şakası."
"Koskoca Fenerbahçe bu ikinci gol gibi bir gol yememeli. Aldılar, verdiler, Becao'yu yatırdılar ve golü buldular."
"Bu tür maçlarda Mourinho sahada olmalı. Son 5 dakika art arda kumar oynadı."
"Bekleri çıkardı, üçüncü santrfor Cenk'i soktu ama olmadı."
"İşler F.Bahçe için iyi gitmiyor. Kırılganlık çok rahatsız edici. Belki bundan sonra ki maçları kazanıp ilerleyebilirler ama görüntü iyi değil."
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