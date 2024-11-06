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Haberler Fenerbahçe AZ Alkmaar'da Maarten Martens'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Canlarını nasıl acıtacağımızı biliyoruz"

AZ Alkmaar'da Maarten Martens'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Canlarını nasıl acıtacağımızı biliyoruz"

AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu mücadele öncesinde Hollanda ekibinde teknik direktör Maarten Martens flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 20:08
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AZ Alkmaar'da Maarten Martens'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Canlarını nasıl acıtacağımızı biliyoruz"

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar, temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Bu mücadele öncesinde Hollanda ekibinde teknik direktör Maarten Martens açıklamalarda bulundu.

İŞTE MARTENS'İN SÖZLERİ:

"Şu anda Fenerbahçe'ye odaklandık, analizimizi yaptık. Diğer rakibe sonradan bakacağız. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini de izledik. Rakibin çok kaliteli oyuncuları var ama biz de çok istekliyiz. Onların canını nerede acıtacağımızı iyi biliyoruz, bu konuda hazırlıklıyız. Taşlar yerine oturmak zorunda. Bazen kendimizi güvende hissetmemiz gerekir, düzeltmemiz gereken konular var. Ekip olarak motivasyonumuz yüksek ve yüksek olmak zorunda."

"KENDİMİZİ GÖSTERMEK İÇİN ŞANS"

"Sadece skora bakamayız. Oyuncularım kötü sonuç aldıkları zaman tekrar ayağa kalkabiliyorlar. İyi yönlerini söylemek zorunda değilsiniz, kötü yönleri de söylemek zorundasınız. İyi giden, geliştirilen şeylere de bakılması taraftarıyım. Gelecek dönemde sakatlıklar yaşayacağımızı biliyoruz, farklı oyunculara da şans tanıyacağım. Birçok eksik oyuncu var. Bu da başka genç oyunculara fırsat tanıyor."

"KÖTÜ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

"Tabii ki durumumuz ortada. Kupa maçları başlayacak, ligde de yoğunuz. Odaklı olduğumuzu söyleyebiliriz. Kötü bir dönemden geçiyoruz. Bu maçta kendimizi göstermek için yeni bir şans olacak. Tabii ki sonuçlara bakılırsa, yoğun bir dönemdeyiz. Daha fazla puan almayı ümit etmiştik."

"FENERBAHÇE KALİTELİ KADROYA SAHİP"

Teknik direktör Maarten Martens ile birlikte basın toplantısına katılan futbolcu Peer Koopmeiners, büyük bir rakibe karşı oynamanın önemli olduğunu dile getirdi.

Maçı heyecanla beklediklerini vurgulayan Koopmeiners, "Bizim için kolay bir dönem değil belki ama maç maç bakmaya çalışıyoruz. Sorumluluklarımı biliyorum ve bu doğrultuda oynayacağım. Uzun süredir bu kulüpteyim. Bütün oyuncularımız bu şekilde düşünüyor." diye konuştu.

Kendisi için motivasyonun çok önemli olduğunu da dile getiren Koopmeiners, "Motivasyon anlamında Feyenoord maçı güzel bir örnekti, Fenerbahçe de güzel bir örnek olacaktır. Genç bir takımız ve geliştirmemiz gereken konular var. Her gün çalışıyoruz. Hocamız sakin görünebilir öyle birisi ama bizim odaklı kalmamız için çalışıyor. Analiz anlamında da gerçekçi bir insan." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray ile arka arkaya oynamaları hakkında da konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Her maçı bir şans olarak görüyoruz ve her birini farklı değerlendirmek zorundayız. Fenerbahçe çok kaliteli bir kadroya sahip. Hatta bazılarının Hollanda'da çok deneyimi var. O yüzden elimizden geleni yapmalıyız." diyerek sözlerini tamamladı.

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