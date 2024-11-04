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Haberler Fenerbahçe

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından Ahmet Çakar: Genç bir hakemi kaybettik!

Kıran kırana geçen ve sarı lacivertlilerin galibiyeti ile sonuçlanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından Ahmet Çakar, çarpıcı ifadelerde bulundu. İşte Çakar'ın maçtaki hakem yönetimi ile ilgili kritik değerlendirmesi... | Son dakika FB TS spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından Ahmet Çakar: Genç bir hakemi kaybettik!

Kıran kırana geçen ve sarı lacivertlilerin galibiyeti ile sonuçlanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından Ahmet Çakar, çarpıcı ifadelerde bulundu. İşte Çakar'ın maçtaki hakem yönetimi ile ilgili kritik değerlendirmesi...

"BÜYÜK BİR REZİLLİK"

Türk hakemliğinin dibe vurduğu, rezil olduğu, VAR hakeminin alenen taraf tuttuğu, belki mikrofon yoluyla VAR hakeminin orta hakeme baskı uyguladığı rezil bir lig izliyoruz. Çok ama çok uzun yıllardır bu kadar fazla hakem hatasının böyle büyük bir rezilliğin yaşandığını görmedim. İlk yarıda Trabzonspor bir gol atıyor, bal gibi gol! Bir korner atışında Trabzonsporlu Okay ile F.Bahçeli Mert birbirlerini itip çekiyorlar. Okay, Mert'ten sıyrılıp kafayı vurup golü yapıyor. Hakem, golü beklemeden düdüğü çalıyor. Düdüğü erken çaldığı için VAR müdahale edemiyor ve Trabzonspor'un hakkı yeniyor.

"KARAR MUTLAK PENALTI OLMALIYDI"

Hemen ardından da F.Bahçe Fred ile golü bulup soyunma odasına 1-0 önde giriyor. İkinci yarıya başlıyoruz… Trabzon lehine verilen bir penaltı var. Tartışılır. Djiku ayağını uzatıyor, ayaklarda temas var ama Djiku yere basıyor. VAR hakemi orta hakemi davet ediyor, belki de baskı uygulayıp tartışılır bir penaltı verdiriyor. Hemen ardından VAR daveti ile gelen bir penaltı daha var ki burada da orta hakem hatalı. Karar mutlak penaltı olmalıydı. VAR hakeminin müdahalesine hiç gerek yoktu. Çağlar'ın, net şekilde Banza'ya temaslı müdahalesi var. İşte bundan sonra şeytanlık, kepazelik ve korkunç soru işareti devreye giriyor.

"BİLE İSTEYE MANİPÜLE EDİYOR"

Bitime 10 dakika kala bir korner atışında Trabzonsporlu Banza kolunu kaldırıp Çağlar topa vuracakken eli ile temas ediyor. Tartışmasız penaltı. Hakem görmüyor, VAR davet etmiyor ve bu sefer de F.Bahçe'nin penaltısı güme gidiyor. Hakemleri gençleştirelim diyorsunuz; dün geceki Oğuzhan Çakır'ı kaybettik. Kaşarlaşmış hakemleri tasfiye edelim diyorsunuz, VAR'daki tecrübeli hakem, Türkiye'nin 2 numarası. Alenen bile isteye manipüle ediyor. Türk hakemliğinin içine edilmiş durumda. Çürümüşler, kangren olmuşlar ve maalesef kısa zamanda yapılacak bir şey görünmüyor.

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