Akyazı'da Trabzonspor - Fenerbahçe düellosu! İşte maçın 11'leri

Fenerbahçe'nin 24 maçtır deplasmanda bileği bükülmüyor Geçtiğimiz sezon deplasmanda namağlup olan Fenerbahçe, bu sezon da dış sahada kaybetmedi. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı son 24 deplasman maçında 19 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Kanarya, bu karşılaşmaların 22'sinde fileleri havalandırırken, 15 müsabakada ise kalesini gole kapattı.

Kazandığı maçlarda kalesini gole kapattı Sarı-lacivertliler bu sezon Beşiktaş ile birlikte en az gol (7) yiyen iki takımdan biri konumunda yer alıyor. Geride kalan 9 karşılaşmanın tamamında kaleyi Dominik Livakovic korurken, bu golleri puan kaybedilen 3 maçta yedi. Livakovic, kazanılan 6 mücadelede de kalesini gole kapatmayı başardı.