Akyazı'da Trabzonspor - Fenerbahçe düellosu! İşte maçın 11'leri
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe dev maçta karşı karşıya geliyor. Papara Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçta hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Süper Lig'de 12 puanla 9'uncu sırada yer alan bordo-mavili takım sahasında galip gelerek hem geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanından aldığı mağlubiyeti unutmak hem de taraftarlarını mutlu etmek istiyor. 20 puanla 3'üncü sırada yer alan Fenerbahçe ise zorlu deplasmandan alacağı puan ya da puanlarla zirve yarışından kopmak istemiyor. Zorlu mücadele öncesi Şenol Güneş ve Jose Mourinho ilk 11'lerini belirledi. İşte detaylar... | TRABZONSPOR - FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 12:25
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Ligde 103. randevu
Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 102 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 41 galibiyet alırken, Trabzonspor ise 27 kez 3 puan alan taraf oldu. 34 maç da berabere tamamlandı.
Sarı-lacivertlilerin ligdeki 137 golüne, bordo-mavililer 108 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon Trabzon'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 3-2 kazanırken, İstanbul'da oynanan maçtan ise bordo-mavililer aynı skorla galip ayrıldı.
Karadeniz ekibi, 2016-2017 sezonundan beri maçlarını oynadığı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü var. Bordo-mavililer, sarı-lacivertlileri 7'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere Akyazı'da 8 kez konuk etti.
Bu süreçte ligdeki maçlarda Trabzonspor 4 maçta sahadan galip ayrılırken, Fenerbahçe de 2 maçta 3 puan aldı. 2019-2020 sezonu Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan müsabakayı da ev sahibi ekip kazandı.
Gollü maçları
İki takım arasındaki en gollü karşılaşma, 6 Ekim 1990'da İstanbul'da oynandı. Toplam 8 golün atıldığı lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3'lük skorla yendi.
Sarı-lacivertliler, 19 Kasım 2000'de Kadıköy'de oynanan lig maçında sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılırken, en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Fenerbahçe 24 Nisan 2016'da Trabzon'da oynanan ve yarıda kalan maçı da 4-0 kazandı.
Fenerbahçe'nin 24 maçtır deplasmanda bileği bükülmüyor
Geçtiğimiz sezon deplasmanda namağlup olan Fenerbahçe, bu sezon da dış sahada kaybetmedi. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı son 24 deplasman maçında 19 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Kanarya, bu karşılaşmaların 22'sinde fileleri havalandırırken, 15 müsabakada ise kalesini gole kapattı.
Kazandığı maçlarda kalesini gole kapattı
Sarı-lacivertliler bu sezon Beşiktaş ile birlikte en az gol (7) yiyen iki takımdan biri konumunda yer alıyor. Geride kalan 9 karşılaşmanın tamamında kaleyi Dominik Livakovic korurken, bu golleri puan kaybedilen 3 maçta yedi. Livakovic, kazanılan 6 mücadelede de kalesini gole kapatmayı başardı.
Fred'in cezası bitti
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, kart cezasını tamamladı ve bordo-mavililere karşı sahada olacak. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Cengiz Ünder'in de tedavileri sürüyor. İki futbolcu da Trabzonspor maçında oynayamayacak.
Mourinho 2. kez Trabzon'da
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzon'da 2. kez sahaya çıkacak. 2021-2022 sezonunda İtalyan ekibi Roma'nın başında olan Mourinho, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor ile eşleşirken, 19 Ağustos 2021'de oynanan müsabakayı 2-1'lik skorla kazandı. Rövanşta da rakibini 3-0 mağlup ederek gruplara katıldı.
Sarı lacivertli taraftarlar tribünde yer almayacak
Fenerbahçe taraftarı, uzun zamandır olduğu gibi bu sene de Trabzonspor deplasmanında yer alamayacak. Trabzon Valiliği, sarı-lacivertli taraftarların deplasman tribününe alınmaması yönünde karar aldı.
İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Mendy, Okay, Cihan, Visca, Cham, Banza
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En Nesyri
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