TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi Samuel depremi! Bir talip de Fransa'dan
Fenerbahçe, Osayi Samuel'i takımda tutabilmek için yoğun uğraşlar verirken gelen bir haberle sarsıldı. 26 yaşındaki yıldız futbolcunun yönetime sunduğu talepler yeni kontrat planlarını yeterince çıkmaza sokarken Nijeryalı'ya talip olan takımlara da bir yenisinin eklenmesi sarı lacivertlilerde veda için geri sayımı resmen başlattı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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ARADAKİ FARK 1 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin de çok sayıda teklifler alan yıldız futbolcuya yeni sözleşme önerdiği ve yıllık 1,5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.
Nijeryalı futbolcunun ise 2,5 milyon Euro talep ettiği ve aradaki 1 milyon Euro'luk fark için görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki futbolcu 1 asiste imza attı.
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