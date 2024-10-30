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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi Samuel depremi! Bir talip de Fransa'dan

Fenerbahçe, Osayi Samuel'i takımda tutabilmek için yoğun uğraşlar verirken gelen bir haberle sarsıldı. 26 yaşındaki yıldız futbolcunun yönetime sunduğu talepler yeni kontrat planlarını yeterince çıkmaza sokarken Nijeryalı'ya talip olan takımlara da bir yenisinin eklenmesi sarı lacivertlilerde veda için geri sayımı resmen başlattı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi Samuel depremi! Bir talip de Fransa'dan

Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Osayi Samuel ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekiplerinin radarında bulunan 26 yaşındaki yıldız futbolcuya son olarak Fransız ekibi Marsilya talip oldu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi Samuel depremi! Bir talip de Fransa'dan

Takvim'de yer alan haberde yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fransız temsilcisinin ara transfer döneminde futbolcuya teklifte bulunacağı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi Samuel depremi! Bir talip de Fransa'dan

Marsilya teknik direktörü De Zerbi'nin kadrosunda görmek istediği de gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi Samuel depremi! Bir talip de Fransa'dan

ARADAKİ FARK 1 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin de çok sayıda teklifler alan yıldız futbolcuya yeni sözleşme önerdiği ve yıllık 1,5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi Samuel depremi! Bir talip de Fransa'dan

Nijeryalı futbolcunun ise 2,5 milyon Euro talep ettiği ve aradaki 1 milyon Euro'luk fark için görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi Samuel depremi! Bir talip de Fransa'dan

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki futbolcu 1 asiste imza attı.

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