FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'nin yerine 23'lük sol bek! O maçta tribünden izlendi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jayden Oosterwolde'nin Samsunspor maçında sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından sol bek arayışlarına başlayan Fenerbahçe, aradığı ismi Belçika'da buldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertli yönetimin devre arasında Brugge'un kapısını çalması ve transferi bitirmesi bekleniyor...
De Cuyper'in kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
Bu sezon 14 maçta forma giyen 23 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 12 milyon Euro.
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