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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'nin yerine 23'lük sol bek! O maçta tribünden izlendi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jayden Oosterwolde'nin Samsunspor maçında sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından sol bek arayışlarına başlayan Fenerbahçe, aradığı ismi Belçika'da buldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'nin yerine 23'lük sol bek! O maçta tribünden izlendi

Oosterwolde'nin sakatlanarak sezonu kapatmasıyla sarsılan Fenerbahçe sol bek takviyesi için kolları hemen sıvadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'nin yerine 23'lük sol bek! O maçta tribünden izlendi

Kanarya, Belçika ekibi Club Brugge'da top koşturan Maxim De Cuyper'i gündemine aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'nin yerine 23'lük sol bek! O maçta tribünden izlendi

23 yaşındaki sol bek Milan karşılaşmasında tribünden izlendi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'nin yerine 23'lük sol bek! O maçta tribünden izlendi

Sarı-lacivertli yönetimin devre arasında Brugge'un kapısını çalması ve transferi bitirmesi bekleniyor...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'nin yerine 23'lük sol bek! O maçta tribünden izlendi

De Cuyper'in kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'nin yerine 23'lük sol bek! O maçta tribünden izlendi

Bu sezon 14 maçta forma giyen 23 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 12 milyon Euro.

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