  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Menajerinden sözleşme açıklaması

Fenerbahçe'de sözleşmesinin son yılına giren İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel'in sarı-lacivertli ekiple sözleşme mi yenileyecekleri yoksa kariyerlerine başka bir takımda mı devam edecekleri merak ediliyor. Son olarak İrfan Can Kahveci'yle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun geleceği hakkında menajeri konuştu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 20:08 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 20:18
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Menajerinden sözleşme açıklaması

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Kadıköy'de İngiliz devi Manchester United'ı ağırladı.

TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Menajerinden sözleşme açıklaması

Karşılaşmanın 15. dakikasında Christian Eriksen'in golüyle 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, ilk yarıyı geride kapattı.

TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Menajerinden sözleşme açıklaması

Maçın 49. dakikasında Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golüyle skora dengeyi getirdi.

TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Menajerinden sözleşme açıklaması

MOURINHO KIRMIZI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Osayi-Samuel'in yerde kalmasıyla sarı-lacivertlilerin penaltı beklediği pozisyonda hakeme itiraz etmesi sebebiyle kırmızı kart gördü.

TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Menajerinden sözleşme açıklaması

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve Fenerbahçe-Manchester United karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Menajerinden sözleşme açıklaması

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde puanını 5'e yükselterek 14. sırada yer aldı.

TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Menajerinden sözleşme açıklaması

Öte yandan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Menajerinden sözleşme açıklaması

Sarı-lacivertlilerde sözleşmesinin son yılına giren, İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel'in sözleşme mi uzatacağı yoksa kariyerine başka bir takımda mı devam edecekleri merak konusu.

TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Menajerinden sözleşme açıklaması

Son olarak İrfan Can Kahveci ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Menajerinden sözleşme açıklaması

Kahveci'nin menajeri William D'Avila, milli futbolcunun geleceği hakkında konuştu.

TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Menajerinden sözleşme açıklaması

"YENİ SÖZLEŞME KONUSUNU HİÇ GÖRÜŞMEDİK"

Radyospor'a konuşan D'Avila, "Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunu hiç görüşmedik. Şu an itibarıyla hiçbir gelişme veya görüşme yok. Biz her zaman görüşmeye açığız ancak doğal olarak yeni sezon için pek çok opsiyonumuz da bulunuyor." dedi.

TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Menajerinden sözleşme açıklaması

İrfan Can Kahveci, yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla 13 maça çıkıp 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milliler Ukrayna ile berabere kaldı Milliler Ukrayna ile berabere kaldı 20:11
İrfan Can Kahveci F.Bahçe'den ayrılıyor mu? İrfan Can Kahveci F.Bahçe'den ayrılıyor mu? 20:07
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a ziyaret Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a ziyaret 19:56
Adana Demirspor - Sivasspor | CANLI Adana Demirspor - Sivasspor | CANLI 19:48
F.Bahçe'de Bodrum FK maçı hazırlıkları başladı F.Bahçe'de Bodrum FK maçı hazırlıkları başladı 18:49
Transferde Yunus Akgün bombası! Gelişini heyecanla bekliyorlar Transferde Yunus Akgün bombası! Gelişini heyecanla bekliyorlar 18:33
Daha Eski
Hatipoğlu Buruk'u hastanede ziyaret etti Hatipoğlu Buruk'u hastanede ziyaret etti 17:46
TFF ve Beşiktaş'tan Buruk'a geçmiş olsun mesajı TFF ve Beşiktaş'tan Buruk'a geçmiş olsun mesajı 17:34
Hüseyin Yücel'den Yunus Akgün açıklaması! "Verilen ceza için..." Hüseyin Yücel'den Yunus Akgün açıklaması! "Verilen ceza için..." 17:13
Altay'dan dikkat çeken F.Bahçe paylaşımı! Altay'dan dikkat çeken F.Bahçe paylaşımı! 16:10
G.Saray'da şok Okan Buruk gelişmesi! G.Saray'da şok Okan Buruk gelişmesi! 15:49
Fırtına'nın kamp kafilesi açıklandı! Fırtına'nın kamp kafilesi açıklandı! 15:37