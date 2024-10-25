TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Menajerinden sözleşme açıklaması
Fenerbahçe'de sözleşmesinin son yılına giren İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel'in sarı-lacivertli ekiple sözleşme mi yenileyecekleri yoksa kariyerlerine başka bir takımda mı devam edecekleri merak ediliyor. Son olarak İrfan Can Kahveci'yle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun geleceği hakkında menajeri konuştu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 20:08 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 20:18
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MOURINHO KIRMIZI KART GÖRDÜ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Osayi-Samuel'in yerde kalmasıyla sarı-lacivertlilerin penaltı beklediği pozisyonda hakeme itiraz etmesi sebebiyle kırmızı kart gördü.
Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve Fenerbahçe-Manchester United karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde puanını 5'e yükselterek 14. sırada yer aldı.
Öte yandan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde sözleşmesinin son yılına giren, İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel'in sözleşme mi uzatacağı yoksa kariyerine başka bir takımda mı devam edecekleri merak konusu.
Son olarak İrfan Can Kahveci ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Kahveci'nin menajeri William D'Avila, milli futbolcunun geleceği hakkında konuştu.
"YENİ SÖZLEŞME KONUSUNU HİÇ GÖRÜŞMEDİK"
Radyospor'a konuşan D'Avila, "Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunu hiç görüşmedik. Şu an itibarıyla hiçbir gelişme veya görüşme yok. Biz her zaman görüşmeye açığız ancak doğal olarak yeni sezon için pek çok opsiyonumuz da bulunuyor." dedi.
İrfan Can Kahveci, yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla 13 maça çıkıp 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.
29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro.
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