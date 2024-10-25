TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Menajerinden sözleşme açıklaması

"YENİ SÖZLEŞME KONUSUNU HİÇ GÖRÜŞMEDİK" Radyospor'a konuşan D'Avila, "Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunu hiç görüşmedik. Şu an itibarıyla hiçbir gelişme veya görüşme yok. Biz her zaman görüşmeye açığız ancak doğal olarak yeni sezon için pek çok opsiyonumuz da bulunuyor." dedi.