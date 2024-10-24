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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Amrabat'tan transfer itirafı! Jose Mourinho ve Manchester United...

Fenerbahçe'nin sezon başında Fiorentina'da kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat transfer sürecine dair konuştu. İngiliz basınına açıklamalar yapan Amrabat'ın özellikle Mourinho ve Manchester United sözleri dikkat çekti. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 15:29 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 15:30
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Amrabat'tan transfer itirafı! Jose Mourinho ve Manchester United...

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, bu akşam İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ı konuk edecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Amrabat'tan transfer itirafı! Jose Mourinho ve Manchester United...

Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli takımda Sofyan Amrabat, Daily Mail'e verdiği röportajda Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Amrabat'tan transfer itirafı! Jose Mourinho ve Manchester United...

"MANCHESTER UNITED BENİ BIRAKMAK İSTEMEDİ"

Geçtiğimiz sezonu Manchester United'da kiralık olarak geçiren deneyimli oyuncu o döneme ilişkin, "Erik ten Hag'la özel bir ilişkim var. Bu yaz beni Manchester United'da tutmak istiyordu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Amrabat'tan transfer itirafı! Jose Mourinho ve Manchester United...

Ona en iyisini diliyorum ama bugünkü maç için değil, umarım kaybederler. Ayrılığımla ilgili şeyi Jason Wilcox'a (Manchester United Futbol Direktörü) sormalısınız." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Amrabat'tan transfer itirafı! Jose Mourinho ve Manchester United...

"MOURINHO SİZİ ARADIĞINDA..."

Fenerbahçe'ye transferinde Jose Mourinho'nun etkili olduğunu aktaran Amrabat, "Mourinho sizi aradığında ve siz onun 1 numaralı hedefi olduğunuzda durum farklı oluyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Amrabat'tan transfer itirafı! Jose Mourinho ve Manchester United...

Fenerbahçe bana gerçekten gerçekten beni istediğini hissettirdi. Sevgiyi hissettim ve hayır demek zordu. Kalbimle seçtim." açıklamasında bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Amrabat'tan transfer itirafı! Jose Mourinho ve Manchester United...

Amrabat ayrıca, "Jose Mourinho, başarı ve kupalar kazanmak demektir. Buna ikna oldum ve bu sihir değil. Gelişmemiz gerekiyor. Çok sayıda kaliteli ve yeni isim var. Bu yüzden biraz zamana ihtiyacımız var. 6 ayda bile mükemmel olmayabilir ama futbolda özel bir şeyler yaratmak için zaman ihtiyacımız var." dedi.

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