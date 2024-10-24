FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Amrabat'tan transfer itirafı! Jose Mourinho ve Manchester United...
Fenerbahçe'nin sezon başında Fiorentina'da kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat transfer sürecine dair konuştu. İngiliz basınına açıklamalar yapan Amrabat'ın özellikle Mourinho ve Manchester United sözleri dikkat çekti. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 15:29 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 15:30
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"MANCHESTER UNITED BENİ BIRAKMAK İSTEMEDİ"
Ona en iyisini diliyorum ama bugünkü maç için değil, umarım kaybederler. Ayrılığımla ilgili şeyi Jason Wilcox'a (Manchester United Futbol Direktörü) sormalısınız." ifadelerini kullandı.
"MOURINHO SİZİ ARADIĞINDA..."
Fenerbahçe'ye transferinde Jose Mourinho'nun etkili olduğunu aktaran Amrabat, "Mourinho sizi aradığında ve siz onun 1 numaralı hedefi olduğunuzda durum farklı oluyor.
Fenerbahçe bana gerçekten gerçekten beni istediğini hissettirdi. Sevgiyi hissettim ve hayır demek zordu. Kalbimle seçtim." açıklamasında bulundu.
Amrabat ayrıca, "Jose Mourinho, başarı ve kupalar kazanmak demektir. Buna ikna oldum ve bu sihir değil. Gelişmemiz gerekiyor. Çok sayıda kaliteli ve yeni isim var. Bu yüzden biraz zamana ihtiyacımız var. 6 ayda bile mükemmel olmayabilir ama futbolda özel bir şeyler yaratmak için zaman ihtiyacımız var." dedi.
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