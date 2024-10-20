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Haberler Fenerbahçe

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ | Samsunspor - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri ve yayın bilgileri!

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 18:02 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 18:06
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SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ | Samsunspor - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri ve yayın bilgileri!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsunspor - Fenerbahçe maçı 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Bola, Drongelen, Satka, Bennaser, Zeki, Ntcham, Emre, Holse, Muja, Marius

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Oosterwolde, Becao, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Kostic, Dzeko

LİGDE 63. RANDEVU

Fenerbahçe ve Samsunspor ligde 63. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 62 karşılaşmada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet elde ederken, 15 maç eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 108 golüne, Samsunspor 58 golle cevap verdi.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe ve Samsunspor'un ligde birbirine karşı elde ettiği tarihi skorlar bulunuyor.

Fenerbahçe, 1993-94 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'daki maçta rakibini 8-1 yenerek, lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0 yenerek, rakibi karşısındaki en farklı galibiyetlerini elde etti.

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