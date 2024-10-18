FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Osayi-Samuel'e çifte talip!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı yıldız Bright Osayi-Samuel ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, 26 yaşındaki sağ beki isteyen iki takımı açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Yönetimin iki futbolcunun menajeriyle de masaya oturduğu ancak henüz anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.
Yıllık 1.8 milyon Euro kazanan Osayi'nin, maaşının 2.5 milyon Euro'ya çıkarılmasını istediği iddia edildi.
Ancak sarı-lacivertli yönetimin en fazla 2 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği ve bu nedenle henüz anlaşma sağlanamadığı öne sürüldü.
Osayi-Samuel'in takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken, yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
NORWICH LİSTESİNE ALDI
İngiliz medyası, Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bright Osayi-Samuel'i Norwich'in transfer listesine aldığını iddia etti.
LENS DE İSTİYOR
Haberde; Fransız temsilcisi Lens'in de Osayi ile ilgilendiği bilgisi paylaşıldı.
Nijeryalı futbolcunun İngiltere'ye dönmek istediği ileri sürülmüştü.
Bright Osayi-Samuel, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 6 maçta 371 dakika süre aldı.
26 yaşındaki sağ bek, 1 asistlik bir performans sergiledi.
Osayi-Samuel'in güncel piyasa değeriyse 8 milyon Euro.
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