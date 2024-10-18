FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Osayi-Samuel'e çifte talip!

Yönetimin iki futbolcunun menajeriyle de masaya oturduğu ancak henüz anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

Ancak sarı-lacivertli yönetimin en fazla 2 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği ve bu nedenle henüz anlaşma sağlanamadığı öne sürüldü.