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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Osayi-Samuel'e çifte talip!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı yıldız Bright Osayi-Samuel ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, 26 yaşındaki sağ beki isteyen iki takımı açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 17:35
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Osayi-Samuel'e çifte talip!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Osayi-Samuel'e çifte talip!

Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, iç transferde de hareketli günler geçirecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Osayi-Samuel'e çifte talip!

Fenerbahçe'de gelecekleri en çok merak edilen iki isimse İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Osayi-Samuel'e çifte talip!

Yönetimin iki futbolcunun menajeriyle de masaya oturduğu ancak henüz anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Osayi-Samuel'e çifte talip!

Yıllık 1.8 milyon Euro kazanan Osayi'nin, maaşının 2.5 milyon Euro'ya çıkarılmasını istediği iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Osayi-Samuel'e çifte talip!

Ancak sarı-lacivertli yönetimin en fazla 2 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği ve bu nedenle henüz anlaşma sağlanamadığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Osayi-Samuel'e çifte talip!

Osayi-Samuel'in takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken, yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Osayi-Samuel'e çifte talip!

NORWICH LİSTESİNE ALDI

İngiliz medyası, Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bright Osayi-Samuel'i Norwich'in transfer listesine aldığını iddia etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Osayi-Samuel'e çifte talip!

LENS DE İSTİYOR

Haberde; Fransız temsilcisi Lens'in de Osayi ile ilgilendiği bilgisi paylaşıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Osayi-Samuel'e çifte talip!

Nijeryalı futbolcunun İngiltere'ye dönmek istediği ileri sürülmüştü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Osayi-Samuel'e çifte talip!

Bright Osayi-Samuel, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 6 maçta 371 dakika süre aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Osayi-Samuel'e çifte talip!

26 yaşındaki sağ bek, 1 asistlik bir performans sergiledi.

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