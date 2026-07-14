Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk konuşuyor | CANLI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulunuyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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İŞTE BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"HEDEFİMİZ ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK"

İyi dinlendik. Oyuncular tekrar buraya motive şekilde geldi. Sezona başlamak çok güzel. İlk seneye kadar gittiğimizdeki heyecanı, tutkuyu aynı şekilde yaşıyoruz. Aynı istek, iştah ve ruhla sezona başladık. Bunu da milli oyuncularımız da geldikten sonra ortaya koyacağız. Üst üste 5. şampiyonluk hedefimiz var. Bu mottoyu unutmamamız gerekiyor. Önemli bir sene. Yavaş yavaş izinli olan oyuncular da geliyor, sadece milli oyuncular kaldı.

"GERİDE BIRAKTIĞIMIZ 4 SENEYE BAKINCA..."

Çok güzel denk geldi, Galatasaray Lisesi'nin kuruluşuyla denk geldi. Benim için çok büyük manevi bir mutluluk. Sadece burada olmak değil, bu 4 seneyi çok güzel başarılarla geçmek, Galatasaray taraftarının başını hep dik bir şekilde gezdirmek... Yaz tatilinde bile insanların bize geri bildirimi çok değerli. Bunu hiçbir şeyle satın alamazsınız. Ben Galatasaray'ın kapısından 11 yaşında girmiş bir Galatasaraylı olarak, 4 seneyi tamamladım ve 5. seneye başladım. Hiçbir rekoru düşünerek kırmıyorsunuz, her maça, her kupaya odaklanarak Galatasaray rekorlar kırıyor. Belki ileride tekrar bir Galatasaraylı teknik adam bu rekoru kırar. Bu 4 seneye bakınca, bence çok önemli bir yol katettik. Galatasaray'ın teknik direktörü olmaktan dolayı çok mutluyum. 5. şampiyonluk için çok heyecanlıyım.

"BU YILKİ KADRO PLANLAMAMIZ..."

Her senenin başka bir hikayesi var, her yıl başka bir senaryo yaşıyorsunuz. Her sene bir hedef koyduk, bu sene de söyledim. Son sene Şampiyonlar Ligi ile birlikte, 12 tane Şampiyonlar Ligi maçı oynadık. O yarışın içerisinde hem ligi götürmek hem de şampiyon olmak belki bence en zoruydu. O Şampiyonlar Ligi'nin hem stresi hem de sertliği var. Tekrar toparlanmanız var, lig maçına çıkmak var. Oyuncuları adapte etmeniz gerekiyor. İster istemez rotasyonlar yaptık. İkisinde birden yarışmak kolay değil. Bütün dünya bunu yapıyor zaten. Minimum zararlı bir sene geçirdiğimizi düşünüyorum. Kasım-aralık arasında sakat ve cezalar aynı anda denk geldi ve kadro kurmakta zorlandık. Ama devre arasında transferlerle çok fazla alternatifimiz oldu. İnşallah bu sene de bunu daha iyi bir şekilde planlayacağız. Galatasaray taraftarına karşı çok büyük bir sorumluluğumuz var, en büyük motivasyonumuz bu.

BARIŞ ALPER YILMAZ HAKKINDA...

Bu süreçler olabiliyor. Bir yandan Galatasaray'ın, bir yandan Barış Alper'in yanında oldum. Geçen sene özellikle Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi maçlar geçirdi. Barış'ı birçok mevkide de kullanabiliyoruz. Burada mutlu, biz onunla mutluyuz, taraftarımız da seviyor, çok iyi bir şekilde gidiyor. Bu sene de aynı şekilde devam edecek, biz de yanında olacağız.

"İSTEDİĞİMİZ BİR OYUNCUYDU"

Lesley Ugochukwu ile elimizde olmayan bir profili kadromuza kattık. Kiralık, maç sayısına göre satın alma opsiyonu var. Onu net şekilde görmemiz için önemli olacak. İstediğimiz, beğendiğimiz bir oyuncu. U23 kontenjanından orta saha için alabileceğimiz en iyi oyunculardan birini aldığımızı düşünüyorum.