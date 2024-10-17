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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Samsunspor maçı hazırlıkları devam ediyor!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 16:12
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Fenerbahçe'de Samsunspor maçı hazırlıkları devam ediyor!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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